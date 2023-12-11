Minteks yeni sanatçılar yetiştirecek

Bünyesindeki markalarıyla, konforlu yaşam alanları ve yüksek marka kalitesiyle hizmet sunmak hedefi ile çalışmalarını yürüten Minteks Şirketler Grubu, belirli sanat faaliyetlerine yatırım yapmak ve de sanatla büyüyen nesiller yetiştirmek için MintekSanat Akademi’yi açtı. Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman, “Eğitim kolundaki markamız ve de Bursa’nın en yenilikçi kurs merkezi Minör & Majör Eğitim Kurumları bünyesinde, sanatın gücünü her alanda hisseden ve de sanatla büyüyen nesiller yetiştirmek için yola çıktık,” dedi. MintekSanat Akademi’de eğitim almak isteyenler her biri alanında deneyimli kadrosu ile enstrüman eğitimleri, güzel sanatlara hazırlık, bale, yaratıcı drama ve seramik olmak üzere sekiz branştaki kurslardan yararlanabilecek. Sanat, insanlığın en eski ve en güzel ifade biçimlerinden biridir. Sanatın etkisini özellikle eğitim alanında da göstermek ve de toplumsal farkındalığı arttırmaya katkı koymak amacıyla bir adım daha atarak Minör & Majör Eğitim Kurumları bünyemizde Mintek Sanat Akademi’yi açtık” dedi.