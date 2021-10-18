Mesleki eğitim MÜSİAD Bursa’nın odağında

MÜSİAD Bursa Şubesi, Bursa’da mesleki eğitim veren liselerle yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Pandemiden önce MÜSİAD Bursa Şubesi ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan işbirliği protokolü pandemi nedeniyle tam hayata geçememişti. Aşı uygulamalarının artması ve eğitim hayatının normale dönmesiyle iş birliği tekrar hız kazandı.Bu kapsamda MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay ve yönetim kurulu üyeleri, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek Müdür İlyas Küçük ile bir araya geldi. Ziyarete, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Sezer de eşlik etti.

“Meslek lisesi memleket meselesi”

Ziyarette konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi YK Başkanı Nihat Alpay, MÜSİAD olarak mesleki eğitim alanında yapılan çalışmalara çok önem verdiklerini, bu kapsamda da pandemiden hemen önce Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği protokolü imzaladıklarını ifade etti. Başkan Alpay, “Protokolden hemen sonra pandemi başladı ve çok uzun süre okullar kapalı kaldı, hayat normale dönemedi. Biz de bu protokolü hayata geçiremedik. Şimdi uygun bir zaman oluştu ve tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.

