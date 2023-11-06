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Merkez Bankası’ndan “sıkılaşmaya devam” sinyali

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduatın bankacılık sistemindeki payını artırma odaklı adımlarına kararlılıkla devam ediyor.

Sektörel Haberler 06.11.2023, 16:42
Merkez Bankası’ndan “sıkılaşmaya devam” sinyali

Buna göre, Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yükseltildi ve döviz mevduat için TL cinsi ilave zorunlu karşılık oranı getirildi. Böylece piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda KKM’den TL mevduata geçiş teşvik edilecek.

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