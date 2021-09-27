Merkez Bankası beklenen kararı açıkladı

TCMB’den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu’nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18’e düşürdüğü kaydedildi. Duyuruda, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtildi. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarının yüksekliği, arz kısıtları ve lojistik maliyetlerindeki artışın üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açtığı bildirildi. Açıklamada tarımsal ürün ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim krizlerinin küresel gıda fiyatlarını olumsuz etkilediği ifadelerine yer verildi.



“Yüksek enflasyon geçici nitelikte”

TCBM’nin açıklamasında yüksek faizin uluslararası piyasalara etkisinin yakından takip edildiği bildirildi. Açıklamada, yüksek enflasyonun gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep noktasındaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla geçici nitelikte olacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

İhracat ve turizm etkili oldu

Yurt içindeki iktisadi faaliyetlerin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiği değerlendirmesine yer verilen duyuruda, ihracattaki güçlü artışın ve turizm faaliyetlerinin canlanmasının fiyat istikrarı için önem arz ettiği bildirildi.

Duyuruda, Kurulun para politikasının etkileyen unsurları analiz ederek, duruşunda güncellemeye gidildiğini ve bu çerçevede politika faizinde indirim yapılmasına karar verildiği ifadelerine yer verildi.

