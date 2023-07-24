Makineciler rekora doymuyor
Türkiye’nin makine ihracatı, yılın ilk yarısında 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 14,1 milyar dolarla rekor kırdı.
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, makine imalat sanayisinin ihracatı, bu yılın ocak-haziran döneminde serbest bölgeler dahil edildiğinde 14,1 milyar dolara ulaştı.
Söz konusu dönemde sektörün kilogram başına düşen ihracat birim fiyatları 7,2 dolara yükselirken, en yüksek dış satım yaklaşık 2 milyar dolarla Almanya’ya yapıldı. Rusya’ya ihracat 1,4 milyar dolara yaklaştı. Türkiye’nin en büyük 10 pazarı arasında sadece Fransa’ya ihracatta düşüş yaşandı. Sektörün haziran ihracatında, Kurban Bayramı tatiline rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artış görüldü.
Sektörün önde gelen merkezlerinden Bursa’da ise yılın ilk döneminde makine ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,5 artarak 693 milyon 775 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ihracat rakamları ve sektördeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, ilk yarıda en büyük 10 pazar arasında sadece Fransa’da düşüş yaşandığını, Almanya’nın payının yüzde 14’e, Rusya’nın ise yüzde 10’a yaklaştığını bildirdi.
Karavelioğlu, para politikalarındaki sıkılaşmanın etkisiyle küresel ölçekte durgun geçen yılın ilk yarısında endüstriyel talebin yavaşladığını ifade ederek, Türkiye’nin toplam makine ihracatının yüzde 60’ını gerçekleştirdiği Avrupa’da makine teçhizat yatırımlarındaki büyümenin bütün sıkıntılara rağmen yüzde 2,5 seviyesinde olmasını beklediklerini kaydetti.
Küresel arz kapasitesinin altında kalan talep nedeniyle siparişlerin düştüğünü, bu durumun karların azalmasına, azalan karlılığın da yeni yatırımlar açısından isteksizliğe dönüştüğünü aktaran Karavelioğlu, bu dönemde firmaların sırada bekleyen siparişlere yoğunlaştığını bildirdi.