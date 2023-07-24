Makineciler rekora doymuyor

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) veri­lerine göre, makine imalat sanayisinin ihracatı, bu yılın ocak-haziran döne­minde serbest bölgeler dahil edildiğinde 14,1 mil­yar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde sektörün kilogram başına düşen ihracat birim fiyat­ları 7,2 dolara yükselirken, en yüksek dış satım yaklaşık 2 milyar dolarla Almanya’ya yapıldı. Rusya’ya ihracat 1,4 milyar dolara yaklaştı. Türkiye’nin en büyük 10 pazarı ara­sında sadece Fransa’ya ihracatta düşüş ya­şandı. Sektörün haziran ihracatında, Kurban Bayramı tatiline rağmen geçen yılın aynı dö­nemine göre yüzde 2,7 artış görüldü.

Sektörün önde gelen merkezlerinden Bur­sa’da ise yılın ilk döneminde makine ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,5 artarak 693 milyon 775 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ihracat rakamları ve sektör­deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, ilk yarıda en büyük 10 pazar arasında sadece Fransa’da düşüş yaşandığını, Almanya’nın payının yüzde 14’e, Rusya’nın ise yüzde 10’a yaklaştığını bildirdi.

Karavelioğlu, para politikalarındaki sıkı­laşmanın etkisiyle küresel ölçekte durgun geçen yılın ilk yarısında endüstriyel talebin yavaşladığını ifade ederek, Türkiye’nin top­lam makine ihracatının yüzde 60’ını gerçek­leştirdiği Avrupa’da makine teçhizat yatırım­larındaki büyümenin bütün sıkıntılara rağmen yüzde 2,5 seviyesinde olmasını bek­lediklerini kaydetti.

Küresel arz kapasitesinin altında kalan talep nedeniyle siparişlerin düştüğünü, bu durumun karların azalmasına, azalan karlılı­ğın da yeni yatırımlar açısından isteksizliğe dönüştüğünü aktaran Karavelioğlu, bu dö­nemde firmaların sırada bekleyen sipariş­lere yoğunlaştığını bildirdi.