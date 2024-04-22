Makineciler İngiltere turunda

İngiltere’nin ulusal mühendislik ve imalat fuarı MACH 2024, 15-19 Nisan tarihleri arasında Birmingham’da düzenlendi. Sektörün önde gelen şirketlerine ve sektör profesyonellerine kapılarını açan fuara Bursa’dan katılan 6 firma, son teknoloji ürünlerini sergileme olanağı buldu.

Fuara dünyanın dört bir yanından 500’ü aşkın firma katıldı. Gözler önüne serilen üretim teknolojileri arasında; takım tezgahları, kesici takımlar, metroloji ekipmanları, katmanlı imalat (3D baskı), yüzey mühendisliği, robotik ve otomasyon, sac levha, metal şekillendirme ve üretim teknolojisi ve imalatın dijitalleşmesini hem mümkün kılan hem de yönlendiren uzman yazılımlar yer aldı. 26 bin ziyaretçinin ilgisini çeken MACH, Birleşik Krallık'taki üretim mühendislerini, karar vericileri, alıcıları ve şartname hazırlayıcılarını yeni teknoloji, ekipman, hizmet ve süreç tedarikçileriyle buluşturdu.

Fuara katılan Bursalı firmalar

AKYAPAK

ALES PRES

DURMAZLAR

İLERİ TEKNİK

NUKON

SEZGİN LAZER