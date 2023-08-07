Makine sektörünün liderleri Konya’da buluşacak

Sektörün yeniden buluşmak için dört gözle beklediği MAKTEK Konya Fuarı, önde gelen firmaları ve sektöre yön veren profesyonelleri tek çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Makine sektörünün lider fuarı MAKTEK Konya, 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası – Tüyap Uluslararası Fuar Merkezi’nde, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Kapsamı ve katılımcı profilinin genişliğiyle öne çıkan fuarda; takım tezgahları, metal – sac işleme makineleri, tutucular - kesici takımlar, kalite kontrol - ölçüm sistemleri, CAD/CAM, PLM yazılımları ve üretim teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren sektörün lider firmaları en son teknoloji ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Dört yıl aradan sonra gerçekleşecek olan MAKTEK Konya Fuarı, sektörde büyük bir heyecanla bekleniyor. Fuar, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek makine endüstrisindeki tüm gelişmeleri ortaya koyacak. Katlama, düzleştirme ve yassılaştırma makinelerinden; makas tezgahları, caka kenet makineleri ve kompresörlere kadar birçok endüstriyel ürün MAKTEK Konya Fuarı’nda sunulacak.

MAKTEK Konya Fuarı’na katılacak Bursa firmaları

Akpınar Redüktör

Atik Endüstriyel

Beka-Mak Makina

BMS Bilginoğlu Makine

Erfab

Ermaksan

Hansthal Makina

Lothbrog Makine

Loy-Mak Makine

Mac Bending

MTC Metalurji

MTK Teknik Kaplama

Nukon Lazer Makina

Orbitron Makina

Orh-Mek

Reta Otomasyon

Semtes Makine

Senkronize Mühendislik

Sezgin Lazer Makine

Termal Otomasyon

Teslamak Makina