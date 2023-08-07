Makine sektörünün liderleri Konya’da buluşacak
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İn-sanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle hazırlanan MAKTEK Konya Fuarı, 11 - 14 Ekim 2023 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.
Sektörün yeniden buluşmak için dört gözle beklediği MAKTEK Konya Fuarı, önde gelen firmaları ve sektöre yön veren profesyonelleri tek çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Makine sektörünün lider fuarı MAKTEK Konya, 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası – Tüyap Uluslararası Fuar Merkezi’nde, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle gerçekleştirilecek.
Kapsamı ve katılımcı profilinin genişliğiyle öne çıkan fuarda; takım tezgahları, metal – sac işleme makineleri, tutucular - kesici takımlar, kalite kontrol - ölçüm sistemleri, CAD/CAM, PLM yazılımları ve üretim teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren sektörün lider firmaları en son teknoloji ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Dört yıl aradan sonra gerçekleşecek olan MAKTEK Konya Fuarı, sektörde büyük bir heyecanla bekleniyor. Fuar, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek makine endüstrisindeki tüm gelişmeleri ortaya koyacak. Katlama, düzleştirme ve yassılaştırma makinelerinden; makas tezgahları, caka kenet makineleri ve kompresörlere kadar birçok endüstriyel ürün MAKTEK Konya Fuarı’nda sunulacak.
MAKTEK Konya Fuarı’na katılacak Bursa firmaları
Akpınar Redüktör
Atik Endüstriyel
Beka-Mak Makina
BMS Bilginoğlu Makine
Erfab
Ermaksan
Hansthal Makina
Lothbrog Makine
Loy-Mak Makine
Mac Bending
MTC Metalurji
MTK Teknik Kaplama
Nukon Lazer Makina
Orbitron Makina
Orh-Mek
Reta Otomasyon
Semtes Makine
Senkronize Mühendislik
Sezgin Lazer Makine
Termal Otomasyon
Teslamak Makina