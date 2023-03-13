Makine ihracatı 4,4 milyar dolara yükseldi

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, ocak ayına yüzde 20,1 artışla başlayan ve 2,1 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kıran sektör, başarısını şubatta da devam ettirdi.

Deprem bölgesinin ihtiyaç duyduğu tüm ma­kine ve teçhizatı bölge için seferber eden makine sektörü, şubatta geçen yılın aynı dö­nemine göre ihracatını yüzde 7,1 artırdı. İlk 2 ay bir­likte düşünüldüğünde sektörün ihracatı yüzde 13 artışla 4,4 milyar dolara yükselmiş oldu. Söz konusu rakam tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihra­catı olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde ihracat artışı Rusya’da yüzde 170, ABD’de yüzde 40 olarak gerçekleşti. Almanya, Rusya ve ABD’ye toplam ihracat 1 milyar doları aştı.