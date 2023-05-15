Lojistik Merkezi için talep toplanıyor

BTSO, hayata geçirmeyi planladığı Lojistik Merkez için talep toplamaya başladı.

Oda’dan konuyla ilgili üyelerine şu duyuruda bulu­nuldu: “Küresel ölçekte rekabet koşullarının yeniden belirlendiği bir dönemde firmalarımızın düşük mali­yetli, hızlı ve güvenli hizmet sunma kabiliyetleri kritik önem arz etmektedir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ola­rak üretim, sanayi ve ticaret üssü Bursa’da, başta kara­yolu, demiryolu ve denizyolu gibi taşımacılık ağlarıyla entegre, depolama ve ulaştırma hizmetlerinin birlikte sunulacağı Lojistik Merkezlerin kurulmasını amaçlıyo­ruz. Bu kapsamda firmalarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, teknolojik ve ekonomik gelişme­lere uygun modern yapıda Lojistik Merkezlerin kurul­ması için firmalarımızın talepleri toplanacaktır.

Bursa Valiliğimiz öncülüğünde oluşturulan Komis­yona ve ilgili kurumlara sunulacak talepler doğrultu­sunda www.btso.org.tr/lojistik adresinde bulunan formu 27 Haziran 2023 tarihine kadar doldurmanız ge­rekmektedir. www.btso.org.tr/lojistik uzantılı linkten indirebileceğiniz taahhütnameyi, her sayfa ıslak imzalı ve kaşeli olarak, ekinde imza sirküleri ile birlikte imza­lamanız ve ardından da BTSO Ana Hizmet Binası’nda ‘Sektörel İzleme ve Gelişim Müdürlüğü’ne teslim etme­niz gerekmektedir”