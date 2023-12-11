Küresel rekabette kritik rol Ar-Ge ve inovasyonda

Dünyada yeni girişimlerle oluşturulan ekonomik değerin yüzde 78’inin 7 ülkede bulunan 11 şehirde toplandığını ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, bilgi temelli teknoloji dönüşümüyle birlikte üniversitelerin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin kent ve ülke ekonomilerinin küresel düzeydeki rekabetçiliğinde kritik rol üstlendiğini ifade etti.

BTSO Girişimcilik Üniversite-Sanayi İşbirliği Konseyi’nin Strateji Arama Çalıştayı’nda konuşan Özen, “ Bilgi temelli teknoloji dönüşümüyle birlikte üniversitelerimiz, artık yürütmekte oldukları Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile endüstrinin problemlerine yenilikçi çözümler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kent ve ülke ekonomimizin küresel düzeydeki rekabetçiliğinin gelişiminde de kritik rol üstleniyor.

Konsey çalışmalarımızla Bursa’da bilginin yeni girişimlerle daha fazla bütünleştiği ve sektörlerimize katma değer olarak yansıdığı güçlü bir yapıyı inşa etmeyi amaçlıyoruz” dedi.