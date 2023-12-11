Kurdal: Sürdürülebilir gıda politikası uygulanmalı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’nde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Genel Toplantısı düzenlendi. Paket Taxi Genel Müdürü Oğuzhan Güngördü, deneyimlerini paylaştığı MÜSİAD üyeleri ile birlikte Türkiye’de gıda fiyatlarının neden arttığı sorusuna yanıt arandı.

Gıdada son 2 yılda yüzde 100’ün üzerindeki fiyat artışı olduğuna dikkati çeken MÜSİAD Bursa Şubesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Tayfun Kurdal, “Gıda fiyatlarının ülkemizde ayrıca artmasının sebebi döviz kurlarının yükselmesidir. Ülkemiz doğalgaz ve petrolün yanı sıra kırmızı et, yem, gübre, kırmızı mercimek, pirinç, kuru fasulye, nohut, ayçiçeği yağı gibi bazı gıda ürünlerini ithal etmektedir. Artık savunma sanayii, ilaç ve benzeri sektörler gibi gıdaya ulaşabilmenin de stratejik öneminin olduğunu fark etmeli ve sürdürülebilir gıda politikalarıyla tarım ve hayvancılık sektörleri desteklenmelidir. Bu sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için ülkemizdeki gıda firmalarının kurumsallaşması çok önemli” dedi.