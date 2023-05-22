Konut satışlarında sert düşüş
Nisan ayında Bursa’da konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,85, mart ayına göre ise yüzde 18,54 aza¬larak 3 bin 15 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,6 gerileyerek 85 bin 652’ye düştü.
Nisanda konut satışlarında 13 bin 944 konut ile ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul’u 10 bin konut satışı ile Ankara, 4 bin 960 konut satışı ile İzmir izledi. 3 bin 15 konutun satıldığı Bursa 5’nci sırada yer aldı.
Bursa’da konut satışları mart ayının ardından nisanda da azaldı. Geçtiğimiz ay Bursa’da yapılan konut satışları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 37,85, mart ayına göre de yüzde 18,54 azalarak 3 bin 15 olarak kayıtlara geçti. Mart ayında Bursa’da 3 bin 701 konut satılmıştı.
Bu dönemde Bursa’da yapılan ipotekli satışlar yüzde 21,69, ilk el konut satışları da yüzde 24,19 azaldı. Nisanda Bursa’da bin 31 ilk el konut satılırken, ilk el konutların toplam satışlar içindeki payı yüzde 34,19 oldu.
“Barınma, kriz noktasına gelmemeli”
Nisan ayı konut satışları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, ilk el konut satışlarının sayısının 26 bin 952’ye düşmesine dikkat çekti. Demir, deprem bölgesindeki konutların acilen dönüşmesi gerektiği ve ülkemizde konut sahipliği oranının yüzde 56 oranında seyrettiği dönemde ilk el konut satışlarının son 10 yılın en düşük seviyesinde olmasının vahim bir durum olduğunu söyledi.
Türkiye’de seçim ve benzeri ekonomiyi etkileyen sebeplerle yatırımların ötelendiğini dile getiren Demir, konut kredisine ulaşımının zorlaşmasının da satışları olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.
Barınma gibi zaruri bir ihtiyacın konut krizi noktasına varılmadan çözümünün elzem olduğunu vurgulayan Demir, “Seçim atmosferinden çıktıktan ve konut kredisine ulaşımını kolaylaştırılması sağlandıktan sonra satışlar artış gösterecektir. Bu noktada sektörümüzün en önemli sıkıntısı olan arsa kıtlığı ve astronomik fiyatlara mutlaka çözüm bulunmalı. Çünkü konut maliyetlerinin yarısını arsa bedeli oluşturuyor” dedi.