Konut satışlarında sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,6 geri­leyerek 85 bin 652’ye düştü.

Nisanda konut satışlarında 13 bin 944 konut ile ilk sı­rayı İstanbul aldı. İstanbul’u 10 bin konut satışı ile Ankara, 4 bin 960 konut satışı ile İzmir izledi. 3 bin 15 konutun satıldığı Bursa 5’nci sı­rada yer aldı.

Bursa’da konut satışları mart ayının ardından nisanda da azaldı. Geçtiğimiz ay Bursa’da yapılan konut satışları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 37,85, mart ayına göre de yüzde 18,54 azalarak 3 bin 15 olarak kayıtlara geçti. Mart ayında Bursa’da 3 bin 701 konut satılmıştı.

Bu dönemde Bursa’da yapılan ipotekli satışlar yüzde 21,69, ilk el konut satışları da yüzde 24,19 azaldı. Nisanda Bursa’da bin 31 ilk el konut satılırken, ilk el konutların toplam satışlar içindeki payı yüzde 34,19 oldu.

“Barınma, kriz noktasına gelmemeli”

Nisan ayı konut satışları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İnşaat Müteahhitleri Sa­nayici ve İş İnsanları Derneği (İM­SİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, ilk el ko­nut satışlarının sayısı­nın 26 bin 952’ye düş­mesine dikkat çekti. Demir, deprem bölge­sindeki konutların aci­len dönüşmesi gerek­tiği ve ülkemizde konut sahipliği oranı­nın yüzde 56 oranında seyrettiği dönemde ilk el konut satışlarının son 10 yılın en düşük seviyesinde olmasının vahim bir durum olduğunu söyledi.

Türkiye’de seçim ve benzeri ekonomiyi etkileyen sebeplerle yatırımların ötelendiğini dile ge­tiren Demir, konut kredisine ula­şımının zorlaşmasının da satış­ları olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

Barınma gibi zaruri bir ihtiyacın konut krizi nok­tasına varılmadan çözü­münün elzem olduğunu vurgulayan Demir, “Se­çim atmosferinden çıktık­tan ve konut kredisine ulaşımını kolaylaştırıl­ması sağlandıktan sonra satışlar artış gösterecek­tir. Bu noktada sektörü­müzün en önemli sıkıntısı olan arsa kıtlığı ve astro­nomik fiyatlara mutlaka çözüm bulunmalı. Çünkü konut maliyet­lerinin yarısını arsa bedeli oluş­turuyor” dedi.