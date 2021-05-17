KOBİ’ler ihracata teşvik edilecek

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 50 milyon TL bütçeli 2020 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan başvuruların değerlendirme sonuçlarını açıkladı. BTSO tarafından hazırlanan “Bursa Dış Ticaret Merkezi” mali destek programından destek alan projeler arasında yer aldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ihracat ve üretim üssü Bursa’ya önemli bir projeyi kazandırmanın memnuniyetini duyduklarını söyledi

Bursa ekonomisinin ihracatçı kimliğini güçlendirmek adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Burkay, artan ihracat rakamlarının ülke ve kent ekonomisinin motivasyonunu artırdığını söyledi. Küresel Fuar Acentesi, Ticaret Bakanlığı ile birlikte hayata geçen ve sayısı 30’u aşan UR-GE projeleri, Ticari Safari Projesi gibi hamlelerin KOBİ’lerin ihracatının güçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Başkan Burkay, ‘Bursa Dış Ticaret Merkezi’ projesinin firmaların yurt dışına açılmalarında ciddi katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Burkay, “Verilecek mentörlük ile firmaların çok daha hızlı ve cesaretli şekilde ihracat pazarlarında ilerlemesine destek olacağız. Bu model ile Bursa Dış Ticaret Merkezi, farkı ve kalitesi ile öncü rol model olacak.” dedi.

