KKTC’den Türk yatırımcılara çağrı

﻿Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye’deki yatırımcılara çağrıda bulunarak, KKTC’de yatırım yapmaya davet etti. Gayrimenkul Yeri’nin ve Döveç Grup işbirliğinde düzenlenen KKTC Emlak Zirvesi’nde KKTC’nin yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu ve emlak sektöründe gözlerin KKTC’ye çevrildiğinin altını çizen Bakan Fikri Ataoğlu, “KKTC, yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Bu yüzden dünyanın dört bir yanından yatırımcılar KKTC’den mülk ediniyor. Türkiye’deki yatırımcıları da KKTC’de yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi. Türkiye ile KKTC arasındaki kuvvetli bağlara dikkat çeken Ataoğlu, Türkiye’deki yatırımcılara da KKTC’ye yatırım yapmaları çağrısında bulundu.