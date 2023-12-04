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Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 3,28 artarken yıllık yüzde 61,98 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,40, yurt içi üretici fiyatları yüzde 53,15 arttı.

Sektörel Haberler 04.12.2023, 14:53
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,28, Yİ-ÜFE yüzde 2,81 yükseldi. TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 60,09, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,98 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2022’ye göre yüzde 42,59, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 42,25 arttı.

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