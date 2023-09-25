Karavan üreticileri görücüye çıkıyor

Turizm profesyonelle­rine, doğaseverlere son teknoloji ve tasarım ürünler sunacak olan Kara­van Show Eurasia ve Tiny Home Show Fuarları 27 Eylül - 1 Ekim tarihleri ara­sında İstanbul Fuar Merke­zi’nde gerçekleştirilecek ve Bursa’dan 11 firma katılacak.

BİFAŞ tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen sektö­ründe Türkiye’nin tek fuar­ları olan Tıny Home Show – 2. modüler, mobil, prefab­rik ev ve yapıları ile Kara­van Show Eurasıa - 2. kamp, karavan ve ekip­manları alternatif turizm fuarı’na; 50 hedef ülke ve bölgeden 40 bini aşkın katı­lımcı bekleniyor.

Fuarda uzaktan ku­manda ile hiç caba harca­madan birkaç dakika içerisinde park etme kolay­lığı sağlayan karavanlar da tanıtılacak.