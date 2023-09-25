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Karavan üreticileri görücüye çıkıyor
Sektörel Haberler 25.09.2023, 19:59
Turizm profesyonellerine, doğaseverlere son teknoloji ve tasarım ürünler sunacak olan Karavan Show Eurasia ve Tiny Home Show Fuarları 27 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve Bursa’dan 11 firma katılacak.
BİFAŞ tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen sektöründe Türkiye’nin tek fuarları olan Tıny Home Show – 2. modüler, mobil, prefabrik ev ve yapıları ile Karavan Show Eurasıa - 2. kamp, karavan ve ekipmanları alternatif turizm fuarı’na; 50 hedef ülke ve bölgeden 40 bini aşkın katılımcı bekleniyor.
Fuarda uzaktan kumanda ile hiç caba harcamadan birkaç dakika içerisinde park etme kolaylığı sağlayan karavanlar da tanıtılacak.
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