Junioshow’da geri sayım başlıyor
Tüyap Bursa Fuarcılık ve BTSO tarafından, BEKSİAD iş birliğiyle düzenlenen bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün büyük buluş¬ması Junioshow Fuarı 1-4 Haziran’da Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.
Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü üretiminin merkezi Bursa, 1 - 4 Haziran’da Junioshow, Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı ile bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünü ağırlayacak. Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen Junioshow fuarları yılda iki kez ocak ve haziran aylarında gerçekleşiyor.
42 ülkeden 300’de fazla iş insanı
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin kalkınma odaklı hedeflerinde ihracatın önemli bir rol oynadığını söyledi. Burkay, “Türkiye’de bebe ve çocuk konfeksiyonu alanında öncü şehirlerden birisi olan Junioshow Fuarı sektörün dış ticaret hacmine büyük katkı sağladı. Haziran ayındaki fuar programı da sektörümüzün ihracatına ciddi katkı sağlayacak. Önümüzdeki fuarda ise 2 ayrı UR-GE kapsamında 42 ülkeden 300’den fazla iş profesyoneli sektörümüzle bir araya gelecek” dedi.
Tüyap Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, ocak ayındaki Junioshow’un sonuçlarına değinerek, 1-4 Haziran’daki Junioshow’da bu başarının katmerlenmesini beklediklerini ifade etti. Ersözlü: “İki yıllık bir aradan sonra ocak ayındaki Junioshow Fuarı büyük ilgi gördü, birçok yeni iş bağlantısının kurulmasına vesile oldu. Bu fuara da Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa kıtalarındaki 70’in üzerindeki ülkeden nitelikli alıcıların ziyaretini bekliyoruz” diye konuştu. BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız ise fuarın yaratacağı katma değerin altını çizerek şunları söyledi: “Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü üretiminin yüzde 80’ini tek başına gerçekleştiren Bursamız bu fuarda da farklı coğrafyalardan gelen yabancı alıcıları ağırlayacak ve yapılan görüşmeler neticesinde ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak.”