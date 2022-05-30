Junioshow’da geri sayım başlıyor

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü üretiminin merkezi Bursa, 1 - 4 Haziran’da Junioshow, Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı ile bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünü ağırlayacak. Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen Junioshow fuarları yılda iki kez ocak ve haziran aylarında gerçekleşiyor.

42 ülkeden 300’de fazla iş insanı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İb­rahim Burkay, Türkiye’nin kalkınma odaklı hedeflerinde ihracatın önemli bir rol oynadığını söyledi. Burkay, “Türkiye’de bebe ve çocuk konfeksiyonu alanında öncü şehir­lerden birisi olan Junioshow Fuarı sektörün dış ticaret hacmine büyük katkı sağladı. Haziran ayındaki fuar programı da sektörümüzün ihraca­tına ciddi katkı sağlayacak. Önü­müzdeki fuarda ise 2 ayrı UR-GE kapsamında 42 ülkeden 300’den fazla iş profesyoneli sektörümüzle bir araya gelecek” dedi.

Tüyap Bursa Fuarcılık Genel Mü­dürü İlhan Ersözlü, ocak ayındaki Junioshow’un sonuçlarına değine­rek, 1-4 Haziran’daki Junioshow’da bu başarının katmerlenmesini bek­lediklerini ifade etti. Ersözlü: “İki yıllık bir aradan sonra ocak ayın­daki Junioshow Fuarı büyük ilgi gördü, birçok yeni iş bağlantısının kurulmasına vesile oldu. Bu fuara da Afrika, Asya, Amerika ve Av­rupa kıtalarındaki 70’in üzerindeki ülkeden nitelikli alıcıların ziyare­tini bekliyoruz” diye konuştu. BEK­SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız ise fuarın yaratacağı katma değerin altını çizerek şunları söyledi: “Bebe ve çocuk konfeksi­yonu sektörü üretiminin yüzde 80’ini tek başına gerçekleştiren Bursamız bu fuarda da farklı coğ­rafyalardan gelen yabancı alıcıları ağırlayacak ve yapılan görüşmeler neticesinde ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak.”