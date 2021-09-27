İnşaat sektöründe  güven eylülde azaldı

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 artarken, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ağustos ayında 116,1 iken, eylülde 1,5 artarak 117,8’e çıktı. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ise eylül ayında yüzde 4,8 artarak 115,6 değerini aldı. Eylül ayında güven endeksinde azalma yaşanan tek sektör olan inşaatta güven ağustosta 92,4 ikeneylülde yüzde 0,7 azalarak 91,8 değerini aldı. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; “finansman sorunları” ağustosta yüzde 30,5 iken eylülde yüzde 25,7, “talep yetersizliği” ağustos ayında yüzde 24,6 iken eylülde yüzde 22,2 ve “diğer faktörler” ağustosta yüzde 21 iken eylülde yüzde 18,3 olarak kayıtlara geçti.

