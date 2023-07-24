İMSİAD’ın yeni rotası ABD
İMSİAD, yurt dışı yatırım olanaklarını değerlendirmeye ve üyelerinin yurt dışına açılmasını sağlayacak etkinliklere devam ediyor.
Yurt dışı pazarları masaya yatırmaya devam eden İMSİAD, bu kapsamda dönem başında hayata geçirdiği ve üyelerinin yurt dışına yatırım yapmalarının önünü açmak için araştırmalar yapan Yurt Dışı Yatırım İlişkileri Komisyon’un faaliyetleri kapsamında Amerika ve Şikago’daki ticaret ile yatırım imkanları masaya yatırıldı.
Dernek merkezinde gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan İMSİAD Başkanı Şeref Demir, “Sanayici üyelerimize ihracat, müteahhit üyelerimize yurtdışı müteahhitlik, projeci üyelerimize yurtdışı müşavirlik olanakları sağlamak için İMSİAD tarihinde ilk defa bu dönem İMSİAD Yurt Dışı Yatırım İlişkileri Komisyonu’nu kurduk. Bu komisyonumuzun bir çalışması olarak Amerika’da ticaret yapmak imkanlarını çok değerli bir konuşmacı ile bugün Bursa’da masaya yatıracağız. Ancak, ABD’ye ihracat ve ABD’de inşaat yapma konuları, bilgi ile değil de, daha çok önyargılarımızla ele aldığımız, erişemeyeceğimize dair olumsuz önyargılarımızın çok büyük olduğu bir pazar. Bu pazara erişemeyeceğimize dair olumsuz önyargılarımızdan vazgeçerek, bu büyük pazarlara ulaşma yollarını mutlaka bulmalıyız. Kaldı ki, ABD’ye açılabilmek konusunda bu önyargılarımızı aşabilmemiz için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı destekleri ile faaliyet gösteren TOBB Ticaret Merkezleri A.Ş. önemli kazanımlar sağlayabilir” dedi.