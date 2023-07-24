İMSİAD’ın yeni rotası ABD

Yurt dışı pazarları masaya yatırmaya devam eden İMSİAD, bu kapsamda dönem başında hayata geçir­diği ve üyelerinin yurt dışına yatırım yapmalarının önünü açmak için araştırmalar yapan Yurt Dışı Yatı­rım İlişkileri Komisyon’un faaliyetleri kapsamında Amerika ve Şikago’daki ticaret ile yatırım imkanları masaya yatırıldı.

Dernek merkezinde gerçekleştirilen seminerin açı­lışında konuşan İMSİAD Başkanı Şeref Demir, “Sana­yici üyelerimize ihracat, müteahhit üyelerimize yurtdışı müteahhitlik, projeci üyelerimize yurtdışı müşavirlik olanakları sağlamak için İMSİAD tari­hinde ilk defa bu dönem İMSİAD Yurt Dışı Yatırım İlişkileri Komisyonu’nu kurduk. Bu komisyonumu­zun bir çalışması olarak Amerika’da ticaret yapmak imkanlarını çok değerli bir konuşmacı ile bugün Bur­sa’da masaya yatıracağız. Ancak, ABD’ye ihracat ve ABD’de inşaat yapma konuları, bilgi ile değil de, daha çok önyargılarımızla ele aldığımız, erişemeye­ceğimize dair olumsuz önyargılarımızın çok büyük olduğu bir pazar. Bu pazara erişemeyeceğimize dair olumsuz önyargılarımızdan vazgeçerek, bu büyük pazarlara ulaşma yollarını mutlaka bulmalıyız. Kaldı ki, ABD’ye açılabilmek konusunda bu önyargıları­mızı aşabilmemiz için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı destekleri ile faa­liyet gösteren TOBB Ticaret Merkezleri A.Ş. önemli kazanımlar sağlayabilir” dedi.