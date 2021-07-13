İMSİAD Başkanı Andıç’tan konut satışları değerlendirmesi

Açıklamasında, inşaat sektörüne verilecek her desteğin, hem ekonomiye, hem de ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca yurttaşa verilecek destek anlamına geldiğini ifade eden Andıç, “ipotekli konut satışlarında son dört yılın en kötü verilerini gördüğümüz 2019 yılında konut satışlarını istenilen oranda arttırıcı adımlar atılmamış olması, sektörde iflaslara ve istihdam düşüşlerine neden olmuş ve bu durum 2020 yılında birinci el konut satışlarında 0,64 gibi oldukça radikal bir konut kredi faizi verilerek telafi edilmek zorunda kalınmıştı. Şimdi tekrar konut satışlarını iyileştirici bir adım atılmazsa, korkarız ki 2021 yılının da 2019’un tekerrürü olması ve dolayısıyla sektörde iflaslar ve istihdam düşüşleriyle karşılaşmamız maalesef mümkündür” şeklinde konuştu.

Ülkemiz ekonomisinin lokomotif iş kolu durumunda olan inşaat sektörüne 2021 yılı bitmeden destek verilmesinin elzem olduğunu sözlerine ekleyen İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

“Sektörümüze destek verilirken de, 2020 yılının tecrübelerinden yararlanılması büyük önem taşımaktadır. 2020 yılında birinci el konut satışlarına ilaveten, ikinci el konut satışlarından da indirimli konut kredi faizi verilmesine son verilmesi kaynakların doğru değerlendirilmesi bakımından büyük fayda sağlayacaktır. Artık ikinci el konutları desteklemektense, yine ilk el olmak şartıyla, ofis ve ticari gayrimenkul satışlarının da bu indirimlerden faydalandırılmaları hem kaynaklarımızın daha doğru kullanılması hem de ekonomimizin desteklenmesi bakımından önemli bir kazanım sunacaktır.”

İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, ilk kez ev, ofis, dükkan veya fabrika alanların tapu harcından muaf tutulmalarının ve KDV oranlarında indirim yapılmasının da, hem yurttaşlara, hem de sektöre fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.