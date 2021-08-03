İmalat sanayi değer üretiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerini açıkladı. Buna göre 2020 yılında üretim değeri imalatta 2,839 milyar lira, ticarette 713 milyar lira, inşaatta 584 milyar lira, ulaştırma ve depolamada 463 milyar lira ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 427 milyar lira olarak gerçekleşti.

Girişimler ve istihdamda hizmet sektörü tercih edildi

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2020 yılında aktif girişim sayısı 3 milyon 304 bin 54 olarak gerçekleşti. Faal olan girişimlerin yüzde 43,2’si hizmet sektöründe, yüzde 36,6’sı ise ticaret sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37,9’unu oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,9 olarak kayıtlara geçti.

İmalat sanayinde girişimler düşük teknolojide kaldı

Geçen yıl imalat sanayindefaaliyet gösteren aktif girişimlerin yüzde 56,6’sı düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alırken, orta yüksek ve yüksek teknoloji faaliyetlerinde yer alan firmaların toplam payı yüzde 11,6’de kaldı. İmalat sanayinde istihdam edilen personellerin yüzde 51,9’u da düşük teknoloji faaliyetlerindeki firma çalışanları oluşturdu.

Ciroda en yüksek payı ticaret sektörü aldı

Verilere göre 2020 yılında ciro payından en yüksek değeri yüzde 46’lık pay ile ticaret sektörü alırken, girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 14’te kaldı. Bu dönemde sanayi sektörünün ciro payı yüzde 34,1 oldu.