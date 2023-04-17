İlk çeyrekte Bursa’da 10 bin 315 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde konut satış­ları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu.

İstanbul 18 bin 166 konut satışı ile mart ayında ilk sırada yer aldı. Satış sayılarına göre İstanbul’u 12 bin 23 konut satışı ile An­kara ve 6 bin 120 konut satışı ile Antalya iz­ledi. 3 bin 701 konutun satıldığı Bursa ise en fazla konut satışı yapılan 5’inci il oldu.

Bursa’da satışlar yüzde 24,7 düştü

Geçtiğimiz ay Bursa’daki konut satışları 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 24,7 azaldı. Şubat ayına göre ise yüzde 21,1 artış gösterdi. Şubatta Bursa’da 3 bin 55 konut sa­tılmıştı.

Mart ayında Bursa’da gerçekleştirilen ipo­tekli konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azalarak bin 13 oldu.

Söz konusu ayda Bursa’daki sıfır konut sa­tışları da yüzde 13,3 azalışla bin 312 olarak kayıtlara geçti. Sıfır konutların toplam satış­ları içindeki payı yüzde 35,4 oldu.

Ocak – mart aylarını kapsayan dönemde ise Bursa’da toplam 10 bin 315 konut satıldı.

Mart ayında Türkiye genelinde yabancı­lara yapılan konut satışlarında yüzde 38,7 düşüş yaşandı. Geçtiğimiz ay ülke genelinde yabancılara 3 bin 415 konut satıldı. Yılın ilk çeyreğine bakıldığında ise yabancılara yapı­lan konut satışları, geçen yılın aynı döne­mine göre yüzde 23,8 azalarak 10 bin 926 oldu.

Geçtiğimiz ay Bursa’da yabancılara yapı­lan konut satışlarında ise 2022’nin Mart ayına kıyasla yüzde 52,3 düşüş yaşandı. Mart ayında Bursa’da 83 konut yabancılara satılı.

Ocak-mart döneminde de Bursa’da yaban­cılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,2 azalarak 320 oldu