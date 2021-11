“İklim değişikliği tarımı etkileyecek” 

Toplantıda sunum yapan UYMSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen yıl daha da belirginleşeceğini, bunlara önlem alınmazsa tarımsal yetiştiriciliğinin olumsuz anlamda etkileneceğine vurgu yaptı.

“Etkileri her yıl daha da belirginleşecek”

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından, katılımcıların iklim değişikliğinin bitkisel üretime etkilerine ilişkin sunumları ve soru-cevap bölümleri ile devam etti. Toplantıda, “Küresel İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretimimize Olan Etkileri’” konulu bir sunum gerçekleştiren UYMSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, sunumunda küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık, düzensiz yağışlar, düzensiz ekstrem sıcaklık değerleri ve don olaylarının bitkisel üretime ve yaş meyve sebze ihracatına etkilerine değindi.İklim değişikliğinin etkilerinden bahseden Yazgan, “İklim değişikliklerinin etkileri her geçen yıl daha da belirginleşecek. Tarımsal yetiştiricilik ancak bu değişimlere karşı alınacak ciddi ve planlı önlemlerle yapılabilecek” diye konuştu.