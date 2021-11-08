İhracatta dört dörtlük rekor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla ekim ayına ait dış ticaret verilerini Ankara’da düzenlediği toplantıyla açıkladı. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre Türkiye’nin ekim ayı ihracatı bir önceki yılın ayına kıyasla yüzde 20,2’lik artışlar 20,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı oldu. Yılın ilk 10 ayında, yüzde 34’lük artışla 181,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk ihracatçısı, son 12 ayda 215,7 milyar dolarla da yıllık 211 milyar dolarlık ihracat hedefinin üzerine bir kez daha çıkma başarısı gösterdi. Bu ayda; ekim ayı, tüm zamanların aylık ihracatı, son 12 ay ve yılın ilk 10 ayı ihracatı kırıldı.

Hedef: Dış ticaret fazlası veren Türkiye

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş , ihracatın ekonomik büyümeye ivme katarken dış ticaret dengesini de güçlendirdiğini söyledi. İhracatta 2021 yılı boyunca ortaya konulan güçlü performansın ekim ayında da devam ettiğine dikkat çeken Bakan Muş, ithalatın ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 22,3 milyar dolar olduğunu ifade etti. Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 93,4’e ulaştığının altını çizen Bakan Muş, “İlk on aylık dönemde ise bu ortan yüzde 84,3’e yükselmiş ve dış ticaret açığımız 33,8 milyar dolara gerilemiştir. Göreceksiniz çok kısa bir sürede dış ticarette fazla veren Türkiye hedefine ulaşmış olacağız” dedi.

“100’ncü yılda 242 milyar dolara ulaşacağız”

Son 12 ayın 10’unda ihracatta rekor kırdıklarını ve Orta Vadeli Program’daki ihracat hedefine yılın ilk 10 ayında ulaştıklarının altını çizen TİM Başkanı İsmail Gülle ise, “Yıl sonu hedefimiz 211 milyar dolardı; mevcut ivme rakamı rahatlıkla aşacak, hatta 220 milyar dolar seviyesini zorlayacağımızı gösteriyor” şeklinde konuştu. “İhracat bir Cumhuriyet projesidir” diyen Gülle, “Orta Vadeli Program’da 100’ncü yıl hedefimiz olan 242 milyar dolara doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Mevcut ivmeyle, bu rakama 100’ncü yıldan önce ulaşacağız” açıklamasında bulundu.

Sektörlerden başarılı performans

Ekim ayında 22 sektör ihracatını artırma başarısı gösterdi. Otomotiv sektörünün ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,6 düşmesine rağmen ekim ayı ihracatında ilk sırayı aldı. Bu ayda 2 milyar 606 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörünü, 2 milyar 312 milyon dolarlık ihracatla kimyevi maddeler sektörü takip ederken, çelik sektörü 2 milyar 294 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.İhracat birim değerinin de yüzde 16 artışla 1,38 dolara ulaştığı bu ayda sektörel bazda en dikkat çekici artışlar ise geçen yıla göre ihracatını 1,2 milyar dolar artıran çelik, 591 milyon dolar artıran kimyevi maddeler ile 344 milyon dolar artıran demir ve demirdışı metaller sektörlerinde yaşandı. Ekimde 903 milyon doları aşan ihracat rakamına ulaşan hububat sektörü de tarihinin en yüksek rakamına erişti.

61 il ihracatını artırdı

Ekim ayı ihracatında ilk 3 sırayı, 8 milyar 161 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 597 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 284 milyon dolarla Bursa aldı. 61 ilin ihracatını artırma başarısını gösterdiği bu ayda İzmir, Ankara, Mersin, Adana, Çorum, Zonguldak, Aydın, Diyarbakır ve Niğde tarihlerinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştılar. İzmir’in ihracatındaki 250 milyon dolarlık artış ve Hatay’ın ihracatındaki 212 milyon dolarlık artış illerin ihracat performansındaki dikkat çekici unsurlar arasında oldu.

Bursa’nın ekim ayı ihracat karnesi Otomotiv ihracatı yüzde 35 azaldı

Bursa’nın ihracatı geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 10,88 düşüşle 1 milyar 296 milyon 226 bin dolar olurken, otomotiv endüstrisi ihracatı geçen yıla göre 35 azalmasına rağmen 544 milyon 251 bin dolarlık dış satışla ilk sırada yer aldı. Otomotivi 162 milyon 491 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon izlerken, 109 milyon 945 bin dolar ihracata imza atan tekstil ve ham maddeleri sektörü üçüncü sırada yer aldı.

Bursa’da ihracatını en fazla artıran sektör ise çelik oldu. Çelik ihracatı geçen yıla kıyasla 52 milyon 168 bin dolar artış gösterirken, kimyevi maddelerin ihracat 17 milyon dolar, demir ve demirdışı metallerin ihracatı da 14 milyon 603 bin dolar arttı. Bursa’da, gemi ve yat ile savunma ve havacılık sanayii sektörlerinin ihracat artışları da göze çarpan unsurlar oldu.

Otomotivin lideri Kocaeli

Otomotiv endüstrisinde ekim ayından en fazla ihracat gerçekleştiren il 607 milyon 589 bin dolarla Kocaeli oldu. Bu ayda Bursa, 544 milyon 251 bin dolarla ikinci ve İstanbul da 544 milyon 85 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında tedarik endüstrisi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 949 milyon dolara ulaşırken, binek otomobil dış satımı yüzde 12,5 azalarak 940 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 19 azalarak 467 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs dış satımı yüzde 34 azalarak 107 milyon dolar, çekiciler ihracatı yüzde 57 artarak 110 milyon dolar oldu.

Ocak-Ekim 2021 döneminde otomotiv dış satımı ise geçen senenin aynı aylarına göre yüzde 19 artışla 23,9 milyar dolar oldu. Yılın ilk 10 ayında 5 milyar 718 milyon dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştiren Kocaeli, ocak – ekim dönemlerinde de otomotiv endüstrisinde ekim ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il oldu. Bu dönemde Bursa 5 milyar 466 milyon dolarlık ihracatla ikinci olurken, otomotiv endüstrisinde 5 milyar 284 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan İstanbul ise üçüncü sırada yer aldı.

