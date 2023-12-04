İhracatın lideri otomotiv

Tüm zorluklara rağmen temmuz ayında başlayan ihracatın yükselişinin ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında devam ettiğini söyleyen Bakan Bolat, “Kasım ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 oranında artarak tam 23 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece temmuz, ağustos, eylül ve ekimde olduğu gibi kasımda da tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk. Ocak-kasım döneminde 11 ayda ihracatımız 232 milyar 900 milyon dolar yani yaklaşık 233 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık. Zaten Orta Vadeli Program (OVP) hedefimiz 255 milyar dolardı” dedi.

2023 yılı için 255 milyar dolar mal, 100 milyar dolar hizmet ihracatı hedeflediklerini söyleyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Bu ay 3 milyar 172 milyon dolarla otomotivi ilk sırada görüyoruz. Otomotivi, 2 milyar 879 milyon dolarla kimya, 1 milyar 432 milyon dolarla hazır giyim, 1 milyar 396 milyon dolarla elektronik ve 1 milyar 251 milyon dolarla mücevher sektörü takip ediyor” dedi. İllerin ihracatına bakıldığında ise geçen ay 37 ilin ihracatını artırdığını aktaran Gültepe, en çok ihracat yapan 5 ili, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara şeklinde sıralarken, Adana, Eskişehir, Aydın, Giresun, Şanlıurfa ve Amasya’dan oluşan 6 ilin ise tarihlerinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını söyledi.