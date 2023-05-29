Hedef Arjantin ve Şili’de istikrarlı büyüme

Otomotiv sektörü, uzak pazar­larda büyüme stratejisini sektö­rel ticaret heyetleriyle sürdürüyor. Bu kapsamda Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Ba­kanlığı koordinasyonuyla 21-27 Mayıs tarihlerinde “Arjantin-Şili Otomotiv Sek­törel Ticaret Heyeti” organize edildi. Heyete katılan 17 Türk otomotiv firmasından 21 iş insanı, 60 Arjantinli ve Şilili alıcı ile B2B görüşmeler yaptı.

OİB Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Senir ve Gökhan Tunçdöken’in yer al­dığı program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Buenos Aires Büyükelçisi Süleyman Ömür Budak’ın ve Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz’un verdiği resepsiyona katılan heyet, ülkeler arası ticaret ilişkilerini geliştir­mek için görüş alışverişinde bu­lundu. Arjantinli ve Şilili ithalatçı-toptancı firmalara ve te­sislere ziyaretler de gerçekleşti­ren heyet, ikili görüşmeler neticesinde önemli işbirlikleri­nin de kapılarını araladı. Etkin­liği değerlendiren OİB Başkanı Baran Çelik, Türkiye’nin Arjan­tin’in otomotiv ithalatında 18.sı­rada yer aldığını kaydetti. Çelik, Arjantin’e olan ihracatlarını düzenli olarak artırmak istediklerini sözlerine ekledi.