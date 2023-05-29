Hedef Arjantin ve Şili’de istikrarlı büyüme
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Nisan ayında Brezilya’da düzenlendiği sektörel ticaret heyetinin ardından bu kez de Arjantin ve Şili pazarını hedef aldı.
Otomotiv sektörü, uzak pazarlarda büyüme stratejisini sektörel ticaret heyetleriyle sürdürüyor. Bu kapsamda Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 21-27 Mayıs tarihlerinde “Arjantin-Şili Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti” organize edildi. Heyete katılan 17 Türk otomotiv firmasından 21 iş insanı, 60 Arjantinli ve Şilili alıcı ile B2B görüşmeler yaptı.
OİB Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Senir ve Gökhan Tunçdöken’in yer aldığı program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Buenos Aires Büyükelçisi Süleyman Ömür Budak’ın ve Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz’un verdiği resepsiyona katılan heyet, ülkeler arası ticaret ilişkilerini geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu. Arjantinli ve Şilili ithalatçı-toptancı firmalara ve tesislere ziyaretler de gerçekleştiren heyet, ikili görüşmeler neticesinde önemli işbirliklerinin de kapılarını araladı. Etkinliği değerlendiren OİB Başkanı Baran Çelik, Türkiye’nin Arjantin’in otomotiv ithalatında 18.sırada yer aldığını kaydetti. Çelik, Arjantin’e olan ihracatlarını düzenli olarak artırmak istediklerini sözlerine ekledi.