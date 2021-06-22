Hazine ve Maliye Bakanı Elvan Bursa iş dünyasıyla buluştu

BTSO Büyük Salonu’nda düzenlenen “Bursa İş Dünyası ile Buluşma” programında konuşan Bakan Elvan, yerelin sesini duymak adına artık daha fazla sahaya ineceklerini söyledi. Elvan, Bursa’nın da güçlü ekonomik altyapısı ve Türkiye ekonomisinin can damarlarından biri olduğu için turdaki ilk durak olarak tercih edildiğini belirtti.

“Bursa rol model oluyor”

Bursa’nın üretim ekosistemiyle bir çekim merkezi olduğunu dile getiren Elvan, bölgesel kalkınmada kentin kaldıraç görevi gördüğünü ifade etti. Bakan Elvan, “Taşıdığınız bu potansiyel, ülkemize de yüksek katma değer, üretim çeşitliliği ve istihdam olarak geri dönüyor.

Bu etkileyici performans, sizleri bir rol model olarak da öne çıkartıyor” dedi.

Pandemi döneminde sunulan devlet teşvikleri ve desteklerin Türk sanayisini ayakta tuttuğunu söyleyen Bakan Elvan, aşılanmaların artmasıyla önümüzdeki dönemden daha umutlu olduğunu ve 2021’de 200 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılacağı öngörüsünde bulundu.

3 temel öncelik

“Makroekonomik politikalarımızda 3 temel önceliğimiz var” diye konuşan Bakan Elvan, bunları ise şöyle sıraladı:

“Birinci önceliğimiz ekonomide dengesizlik oluşturmayacak, istikrarlı büyümeyi temin etmek. Önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır. İkinci politika önceliğimiz ise cari açığın kontrol alınması, hatta orta ve uzun vadede cari fazla veren bir ekonomik yapının hakim kılınmasıdır. Üçüncü ve en önemli önceliğimiz ise fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyon sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engel. Yüksek enflasyonun olduğu ortamda sanayici önünü göremez ve uzun vadeli yatırım yapmaya cesaret edemez. Bu yüzden, enflasyonla mücadele tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor” dedi.