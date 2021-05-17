Gündem kripto paralar

Programın açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkan Vekili İskender İskenderoğlu, şunları söyledi: “Dünya döndükçe yeni teknolojiler, yeni gelişmeler müthiş bir hızla karşımıza çıkıyor. Tüm dostlarımızın bu teknolojiyi sonuna kadar öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum.”

“Blockchain dağıtık bir muhasebe defteri gibi”

Blockchain’leri dağıtık bir muhasebe defterine benzeten Blockchain Eğitimcisi Cemil Şinasi Türün, “Paralar coin ve token olarak iki yapıdan oluşuyor. Coin, kendi blok zinciri olan yazılımlara deniyor, token de başkasının blok zinciri üzerine işleyen varlığa endeksli yazılımlara verilen isim” dedi.

“Bitcoin sosyal bir devrimdir”

İstanbul Blockchain Women YK Başkanı Ebru Güven ise, bunun sadece bir teknoloji olmadığını aynı zamanda bir felsefe olduğunu ifade etti. Güven, “Blokzincir teknolojisi gelecekte hayatımızın faydasına kullanacağımız teknolojilerden bir tanesşi. Bu teknoloji sayesinde daha insani şartlarda yaşayacağız. Çünkü şeffaflık ve anonimlik olacak. Verinin kontrolünü kişi sağlayacak” diye konuştu.

Blockchain Akademi Kurucusu Devrim Danyal da, “Altından kâğıda, kâğıttan otomasyona geldiğimiz bu süreçte ana bir kırılım oldu ve elle tutulur, cepteki parayı sayma mantığının kalmadığı bitcoin, hayatımıza girdi” dedi.

