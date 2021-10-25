Gıda fiyatları hazır yemek sektörünün belini büküyor

Gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişin önüne geçilemezken, ana hammaddesi gıda olan hazır yemek sektörü, girdiği büyük açmazın içinden çıkmaya çalışıyor. Çeşitli etkenlere bağlı hızla artan maliyetler nedeniyle zor durumda kalan hazır yemek sektörü, ekstralar hariç 4 kap mönü fiyatının en az 15 lira olması gerektiğini savunuyor. Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, tüm dünyada ve Türkiye’de adeta uçuşa geçen gıda fiyatlarının, hazır yemek sanayisinin belini büktüğünü söyledi. Yaptığı açıklamada gıda fiyatlarındaki yükselişin nedenleri ve sektöre yansımalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Dönmez, “Gıda fiyatlarının önlenemez yükselişi, hazır yemek sektörünü derinden etkiledi. Buna ilave olarak genel gider kalemlerimiz arasında yer alan akaryakıt, ambalaj ve enerji maliyetlerimiz de sürekli artıyor. Şu anda hazır yemek sektörü çok büyük bir açmazın içine girdi. Gerekli önleri almak zorundayız. Aksi halde sektörümüzdeki firmalar kapılarına kilit vuracak” dedi.

Sektör açmazın içinde

Gıdada önlenemeyen fiyat artışlarının yanı sıra, genel giderlerinin de sürekli yükseldiğini dile getiren Coşkun Dönmez, önce 6 ay, sonra 3 ayda bir fiyat güncellemesine gitmek zorunda kalan hazır sektörünün, bundan sonra fiyatlarını aylık belirlemek zorunda kaldığını belirtti. Başkan Dönmez, şunları söyledi:“Resmi enflasyon rakamlarının üzerinde seyreden gıda fiyatları nedeniyle sektör firmaları ayakta kalmakta zorlanıyor. Yemek firmaları, faaliyetlerini sürdürebilmek için kâr etmek durumunda. Fiyatlar o kadar hızlı artıyor ki, 3 ayda bir yaptığımız fiyat güncellemesi bile sektörün içinde bulunduğu zor durumu kurtarmaya yetmiyor. Neredeyse her gün artan gıda fiyatları nedeniyle hazır yemek sektörü firmaları olarak bundan sonraki süreçte fiyatlarımızı her ay güncellemek zorundayız. Çünkü mevcut menü fiyatıyla ayakta kalamayız. Bugün için ekstralar hariç 4 kap yemeğin fiyatı en az 15 lira olmalı.”

Fiyatlar neden yükseliyor?

Coşkun Dönmez, açıklamasında gıda fiyatlarındaki artışın nedenlerine de değindi. Dönmez küresel ısınmaya bağlı kuraklık, sel baskınları, don gibi doğa olaylarının dünya genelinde tarımsal üretimin azalmasına neden olduğunu söyledi. İklimsel değişikliklerin yol açtığı olumsuzluklara son iki yıldır dünyayı etkisi altına alan pandemi koşullarının da eklenmesiyle gıda fiyatlarının çok hızlı bir şekilde yükselişe geçtiğine vurgu yapan başka Dönmez, “Doğal afetler ve pandemi nedeniyle tarımsal üretim düşerken, tarım ülkeleri ihracat yapmadı. Döviz de tırmanınca çoğu ürünü ihraç etmeye başladık. Bu ise gıdada fiyatları tırmandırıyor” dedi.

