“Fortune 500 Türkiye 2020” açıklandı

Bursa firmalarından başarılı performans

Bursa firmaları bu dönemde 76 milyar 81 milyon liralık net satış gerçekleştirirken, 18 firma geçen seneki listeye göre sıralamasına yükseltme başarısı gösterdi.

Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye’nin 2008 yılından bu yana birlikte gerçekleştirdiği ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin listelendiği ‘Fortune 500 Türkiye-2020 Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

Uzun yıllardır Fortune 500 Türkiye’nin bir numarası olan TÜPRAŞ zirveyi Enerji Piyasaları İşletme A.Ş’ye bıraktı. Listede Bursa’nın lideri ise geçen seneye göre 2 basamak yükselerek 17’nci sırada yer alan TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası oldu.

Satışlar dolar bazında düştü

Fortune 500 Türkiye listesinde yer alan şirketlerin net satışları bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artarak 1 trilyon 939 milyar liraya yükseldi. Ancak toplam net satış gelirleri dolar bazında yüzde 14 oranında düşerek 276,6 milyar dolara geriledi. Bu rakam 2020 yılında 559,2 milyar dolar net satış gerçekleştiren Walmart’ın yüzde 49,5’ine tekabül ediyor.

Bursa’dan

76 milyar liralık satış

Listede yer alan 26 Bursa firması ise bu dönemde 76 milyar 81 milyon liralık net satış gerçekleştirdi. İhracat bilgilerini paylaşan Bursa firmalarının toplam ihracatı ise 23 milyar 100 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

En fazla yükselen firma Pro Yem

Listede yer alan Bursa firmalarının 16’sı geçen seneki listeye göre üst basamaklara çıkmayı başardı. En dikkat çekici artış 45 basamak yükselerek 167’nci sırada 122’nci sıraya yükselen Pro Yem’den geldi. Pro Yem’i, 33 basamak yükselerek 287’nci sırada listede yer bulan Küçükçalık Tekstil takip etti. Listede en fazla gerileyen firmalar ise 149 sıra düşen Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik ve 82 sıra düşen Durmazlar Makina oldu. Zorlu Enerji ve Asil Çelik geçen seneki yerlerini korurken, İnallar Otomotiv 435’inci, S.S. Marmara Zeytin Birliği Kooperatifi ise 454’ncü sıradan listeye girme başarısı gösterdi.