Elektrikli araç sektörü kasımda Bursa’da buluşacak

“Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı” Go Green Türkiye 2023, 16-18 Kasım’da TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kong-re Merkezi’nde gerçekleşti­rilecek.

Tarsus Fuarcılık ve No On Fuarcılık tarafından orga­nize edilen Go Green Türkiye 2023’te, 120 katı­lımcı marka, 8 bin metrekare sergi­leme alanında elektrikli araç dünyasının inova­tif ürünlerini ve yeni tek­nolojilerini vitrine çıkaracak. Fuarcılık Genel Müdürü Zekeriya Ayte­mur, kasım ayında No On Fuarcılık ile Bursa’da ilkini gerçekleştirecekleri Go Green Türkiye 2023’ü sür­dürülebilir yaşam ve çevre için sıfır emisyon hedefiyle düzenlediklerini bildirdi.

Türkiye’de elektrikli araç sektörünün gelişmesi ve sektör paydaşlarını bir araya getirmek misyo­nuyla yola çıktıklarını ak­taran Aytemur, “Elektrikli araç dünyasının tüm pay­daşlarının yer alacağı bu fuarı ziyaret eden profes­yoneller, sektöre dair ara­dıkları her şeyi bir arada bulabilecek” ifa­delerini kullandı.

Elektrikli araç sektörünün baş­kenti Bursa’nın üç gün boyunca ev sahipliği yapacağı Go Green Türkiye 2023’te, otomobil, motosiklet, bisik­let, scooter, oto­büs, minibüs, lokomotif, yat motorları, golf arabaları ve iş makine­leri gibi birbirinden farklı elektrikli araç modelleri, şarj donanım ve yazılım­ları, şarj istasyonları, akıllı ve hızlı şarj çözümleri, pil ve pil teknolojisi yönetim sistemleri, akıllı şebeke çö­zümleri, sertifikasyon, test ve ölçüm hizmetleriyle satış sonrası bakım ve ona­rım hizmetleri gibi sektöre dair her şey bir arada sergilenecek.