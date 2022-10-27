Eker: Sıcaksu turizm bölgesi olmalı

Konuşmasında, BTSO’ya kayıtlı seyahat acentaları ve turizmcilerden oluşan 42. Meslek Komitesi’nden Meclis üyeliğine seçildiğini ve turizmciler adına Bursa için bir yanlıştan dönülmesi için söz aldığını belirten Hasan Eker, “Turizm Bölgesi adına istimlak edilen Sıcaksu (Tabakhaneler) Bölgesinin maalesef 692 konut ve 93 dükkan ile konut alanı sadece küçük bir kısmının termal alan olacağı, TOKİ tarafından ihalenin kazanıldığı geçtiğimiz yıl kamuoyuyla paylaşıldı. Bu alan Merinos AKKM, Kültürpark, Botanikpark , Çekirge otelleri gibi bir bölgenin tam ortasında, termal suyun üstünde, tarihi şehir merkezine yürüme mesafesinde çok önemli bir bölgedir” dedi.

Sözlerinin devamında Bursa’da konut yapılacak pek çok alanın olduğunu, ama turizm bölgesi için Sıcaksu’dan (Tabakhaneler) daha uygun bir alan bulunmadığını ifade eden BTSO Meclis Üyesi, TÜRSAB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Burkon Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, “Bu bölge yaşanabilir bir Bursa için, trafik sıkışıklığının daha da artmadığı bir Bursa için mutlaka turizm bölgesi olmalı. Büyükşehir Belediyesi Hanlar Bölgesi’ni açtı, minnettarız, teşekkür ederiz. Gelin bir güzel projeye daha imza atın, burayı turizm bölgesi yapın, belediyemizi ayakta alkışlayalım” şeklinde konuştu.

Konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iyi anlatılması halinde yanlıştan dönüleceğine inandığını belirten Hasan Eker, konuşmasının sonunda, “Bu yapılırsa Bursa kazanır, Bursalılar kazanır. Sıcaksu ‘turizm köyü’ olsun. Bir kenti turizme göre planlamak, yaşanabilir bir Bursa planlamaktır” dedi.