E-sinerjinin konuğu dışişleri bakan yardımcısı Kaymakcı oldu

BALKANTÜRK Eğitim Vakfı (BEV) Başkanı Aytuğ Onur’un konuşmasının ardından BALKANTÜRKSİAD üyelerine Türkiye – AB ilişkilerinden, Gümrük Birliği anlaşmasına kadar bilgilendirmelerde bulunan Bakan Yardımcısı Kaymakcı, “Türkiye Gümrük Birliği’ne katılarak hem kendi hem de AB’nin rekabet gücüne önemli katkıda bulunmuştur. Ancak şu an Gümrük Birliği’nin işleyişi ile ilgili bir takım sıkıntılarımız var. Biz Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

“AB seçenek değil, zorunluluk”

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı, Büyükelçi Faruk Kaymakcı ise, Avrupa Birliği dışında kalma lüksümüzün olmadığını ifade etti. Kaymakcı, “Ülkeniz Avrupa kıtasındaysa, yatırım dünyanız, ticaretiniz hatta tarih, sanat ve sporunuz da Avrupa’daysa sizin bu Birliğin dışında kalma lüksünüz yoktur. Avrupa kıtasının önemli düzeyde karar alma aktörü haline gelen AB, artık bu kıtada vergi oranlarını, kriterleri, standartları, hatta hangi aşının yapılması gerektiğini bile belirlemeye çalışıyor, birçok alanda etkin bir rol oynuyor. Dolayısıyla AB’ye üyelik bir seçenek olmaktan çok zorunluluk” diye konuştu.

“Başka alanlar da dahil edilmeli”

Hâlihazırda uygulanan Gümrük Birliği’ne de değinen Büyükelçi Kaymakcı, “Gümrük Birliği’ne 1996’da başladık. O zaman endişe edilmişti ancak bugüne bakıldığında o zamandan bu yana 2.5 trilyon avroluk bir ticaret hacmi gerçekleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Bu devasa bir rakam. Türkiye hem kendi hem de AB’nin rekabet gücüne önemli katkıda bulunmuş. Ancak şu an Gümrük Birliği’nin işleyişi ile ilgili bir takım sıkıntılarımız var. Mevcut Gümrük Birliği şu an sadece sanayi ürünlerini ve işlenmiş tarım ürünlerinin bir kısmını içeriyor. Bizim buraya başka alanları da dâhil etmemiz gerekiyor. Biz, Gümrük Birliği’nin acilen güncellenmesi gerektiğine ve bunun pandemi sonrasında hem Türkiye hem AB için önemli bir toparlama aracı olacağına inanıyoruz” dedi.

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BALKANTÜRKSİAD), salgın sebebiyle çevrimiçi olarak yapmayı sürdürdüğü e-sinerji toplantılarının konuğu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı, Büyükelçi Faruk Kaymakcı oldu.