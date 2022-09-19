Dünyanın dört bir yanından siyah incir için geldiler
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile Ocak 2020’de başlatılan Bursa Siyahı İnciri’nin Bilinirliğinin Çeşitli Coğrafyalarda Artırılması UR-GE projesi kapsamındaki Alım Heyeti Faaliyeti programı gerçekleştirildi.
UYMSİB öncülüğünde Ticaret Bakanlığı desteği ile organize edilen Alım Heyeti Faaliyeti programı UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan’ın açılış konuşmaları ve sektör sunumu ile başladı. Bursa’nın üretim potansiyeli, sanayisi, ihracat kalemleri ile tarım ürünleri hakkında sunum yapan ve açıklamalarda bulunan UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, “Bursa, ülkemizin en önemli tarım aynı zamanda sanayi kentidir. Yani burada üretilen ürünler çeşitli proseslerden geçtikten sonra dünyanın çeşitli ülkelerine gönderiliyor.