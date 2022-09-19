Dünyanın dört bir yanından siyah incir için geldiler

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçı­ları Birliği (UYMSİB), T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile Ocak 2020’de başlatı­lan Bursa Siyahı İnciri’nin Bilinirliğinin Çeşitli Coğrafyalarda Artırılması UR-GE projesi kapsamındaki Alım Heyeti Faa­liyeti programı gerçekleştirildi.

UYMSİB öncülüğünde Ticaret Bakan­lığı desteği ile organize edilen Alım He­yeti Faaliyeti programı UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan’ın açılış konuşma­ları ve sektör sunumu ile başladı. Bur­sa’nın üretim potansiyeli, sanayisi, ihra­cat kalemleri ile tarım ürünleri hakkında sunum yapan ve açıklamalarda bulunan UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, “Bursa, ülkemizin en önemli tarım aynı zamanda sanayi kentidir. Yani burada üretilen ürünler çeşitli proseslerden geç­tikten sonra dünyanın çeşitli ülkelerine gönderiliyor.