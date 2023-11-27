Dijital entegrasyon firmalar için bir zorunluluk

BTSO tarafından iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak kurgulanan Bursa Business School’da düzenlenen E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi’nin Strateji Arama Çalıştayı’nın açılışında konuşan BTSO Yönetim Üyesi Erol Kılıç, işletmelerin dijital ekonomiye entegrasyonunun artık bir seçim değil, bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Dünya Ekonomik Forumu’na göre 10 yıl içinde ekonomide yeni katma değerin yaklaşık yüzde 70'inin dijital platforma dayalı iş modellerinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü ifade eden BTSO Yönetim Üyesi Erol Kılıç, “Ekonomideki bu tablo tüm işletmelerimiz için dijital ekonomiye entegrasyonunu artık bir seçim değil de bir zorunluluk haline getiriyor. Bizler de burada oluşturduğumuz çalışma masalarında, bu entegrasyona uyum yeteneğimizi geliştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“Teknoloji ve dijitalleşme önemli taşıyıcı kolonlarımız”

BTSO olarak teknolojiyi ve dijitalleşmeyi faaliyetlerinin önemli taşıyıcı kolonlarından birisi olarak konumladıklarını söyleyen Erol Kılıç, “Çağın dinamiğini kaçırmamak, bu alanda gelişmiş ülkeler seviyesini yakalamak için Türkiye’deki oda-borsalar arasında ilk ‘E-Ticaret Meslek Komitemizi’ hayata geçirirken, sektörel konsey yapılanmamıza ‘E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi’mizi de ekledik. Bursa, girişimcilik refleksleri gelişmiş KOBİ’leri ile e-ticaret pazarında çok daha etkili bir oyuncu olabilir. E-ticaretteki gelişimi ihracat başarısına dönüştürmek ve rekabette ön sıralarda yer alabilmek için dijitalleşmenin getirdiği trendlerle gelişim sürecini pekiştirmemiz gerekiyor. E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyimize bu çerçevede önemli görevler düşüyor” diye konuştu.

Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, küresel ticarette büyük bir dönüşüm yaşandığını söylerken, E-Ticaret ve Dijitalleşme Konsey Başkanı İlker Özgüven de dört ayrı ana başlıkta çalıştay gerçekleştirdiklerini ve çalıştayın sektör adına oldukça verimli geçtiğini belirtti.

“Bursa’da E-Ticaret 2 Katına Çıkacak”

E-İhracat ve Amazon Danışmanı Serkan Akarsu ise e-ticaret ve e-ihracatta karşılaştıkları en büyük problemin lojistik olduğunu ifade ettiği konuşmasında e- ticaretin artık hız ticaretine dönüştüğünün altını çizerek, 2024 yılında bu vizyonla Bursa’da e-ticaret 2-3 katına çıkmasını beklediklerini ifade etti.