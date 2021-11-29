DEİK’ten kur açıklaması

Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapan DEİK Yönetim Kurulu, kurda yaşanan aşırı hareketliliğin iş dünyasını etkilediğini ifade etti. Kurdaki hareketliliğin sadece faiz indirimine ve yapılan açıklamalara bağlanmasının mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, “Sığ ve rasyonel olmayan gelişmelerle piyasada büyük ve ekonomik gerçekliliklerle bağdaşmayan bir hareketliliğin oluşturulduğunu değerlendirdik” ifadeleri kullanıldı.

Zorlukların olduğunu ve bunların görmezden gelinemeyeceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: “İş dünyası olarak, daha fazla yatırım ve ticaret için ne yüksek faiz ne de yüksek kur düzeyini arzu ederiz. Arzumuz, öngörülebilir bir tablonun olmasıdır. Beklentimiz, bu hareketliliğin kısa vadede kalması, orta ve uzun vadede ise; büyümenin, üretimin, ihracatın ve istihdamın öngörülebilir bir şekilde devamının sağlanmasıdır.”

