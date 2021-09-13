Çip krizi Toyota’nın üretimini düşürecek

Buna göre Toyota, yarı iletken çip tedarik problemi ile Malezya ve Vietnam dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde artan Covid-19 vakalarının, üretim bantlarını olumsuz etkilediğini açıkladı. Japon firmasından yapılan açıklamaya göre Toyota, çip tedariki ve salgının olumsuz etkileri nedeniyle, 2021 mali yıl kapsamında küresel araç üretim hedefini 300 bin düşürecek. Üretici firma yeni projeksiyonla bu mali yılda küresel bazda yaklaşık 9 milyon araç üretimi hedefliyor.

Bu hedef daha önce 9,3 milyon olarak açıklanmıştı.Bu kapsamda bu ay, daha önce açıklanan 540 bin yerine 470 bin, gelecek ay ise 880 bin yerine 550 bin araç imal edilecek.Japon firma kasım ayına yönelik mevcut planlamalarını sürdürdüğünü ancak “gidişatın belirsizliğini koruduğunu” bildirdi. Toyota, Mart 2022’de sona erecek 2021 mali yılı kar hedeflerini ise koruduğunu açıkladı.

“Kriz 2022’nin ikinci çeyreğini de etkileyecek”

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen basın toplantısında otomotiv sektöründeki çip sıkıntısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, “Çip krizi en azından 2022’nin ilk çeyreğine kadar sürecek” açıklamasında bulundu. Araç bulunurluğu noktasındaki sıkıntının devam etmesinin beklendiğini aktaran Bilaloğlu,“ Çip krizi sadece marka üzerinde bir sorun değil, sektörün sorunu biliyorsunuz. Yani o yüzden burada konuşulanları sektör adına da söyleyebilirim. Şu anki durum şunu gösteriyor; Bu çip krizi en azından 2022’nin ilk çeyreğine kadar sürecek. Muhtemelen 2022’nin ikinci çeyreğini de etkileyecek. İnşallah 2022’nin ikinci yarısından sonra çiple ilgili bir krizle sektör artık karşı karşıya kalmayacak” ifadelerini kullandı.

