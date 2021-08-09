CEV’den gençlerin meslek edinmesine önemli destek

Günümüzün ihtiyaçlarına uygun olarak E-learning ve VR teknolojilerinin de kullanıldığı mesleki eğitim programlarına, 18-25 yaş arası lise mezunu gençler başvurabiliyor. CEV’in Meslek Edinme Programı’nı başarıyla tamamlayanlar, MEB onaylı meslek lisesi diploması alıyor.

İş ve staj imkanı sunuluyor

Başvuruları 15 Ağustos’a kadar devam edecek olan Meslek Edinme Programı kapsamında, Endüstriyel Kalıp Programı’ndaki tüm müfredatı içeren dersler ile zenginleştirilmiş, “Bilgisayarlı Makine İmalatı Meslek Edindirme Programı”nda yer alan mesleki eğitimlerin yanı sıra, gençlere, kişisel gelişim eğitimleri de veriliyor ve üst düzey yöneticiler tarafından mentorluk yapılıyor. Program boyunca CEV tarafından katılımcılara finansal destek bursu ve staj imkanı da sunuluyor. Programı tamamlayanlara, programın iştirakçisi olan ve gençlere mentor olarak destek veren üst düzey yöneticilerin çalıştığı şirketler ile Coşkunöz Holding ve bağlı şirketleri tarafından staj ve istihdam imkanları da tanınıyor.

Eğitimler 18 ay boyunca devam edecek

Meslek Edinme Programı kapsamındaki eğitim programları 18 ay boyunca devam ediyor ve eğitimlerin 6 ayı Coşkunöz Holding şirketlerinde gerçekleştiriliyor. Program kapsamındaki eğitimler 6 Eylül tarihinde başlayacak. Adaylar www.coskunozegitimvakfi.org adresi üzerinden başvuru yapabilirken, başvuru için tek gereken bir adet fotoğraf ve lise diploması. Eğitimlerde öğrencilerin ulaşım, yemek, kırtasiye ihtiyaçları ile iş güvenliği ekipmanları CEV tarafından karşılanacak. Programların içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgilere http://www.coskunozegitimvakfi.org/ adresinden ulaşılabilir.