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Çekici ihracatı yüzde 36,72 arttı

Sektörel Haberler 20.11.2023, 19:11
Çekici ihracatı yüzde 36,72 arttı

Türkiye’de ocak-ekim döneminde 1 milyar 836 milyon 259 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirildi.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye’nin otomotiv sektörü ocak-ekim döneminde 28 milyar 664 milyon 621 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici ihracatı, 10 ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,72 artarak 1 milyar 343 milyon 107 bin dolardan 1 milyar 836 milyon 259 bin dolara ulaştı.

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