Çarklar yerli üretim için dönmeli
MÜSİAD Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde Makine Sektör İstişare Toplantısına Bursa iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.
MÜSİAD Bursa Şubesi Makine Sektör Kurulu Başkanı ve Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağlam’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya duayen sanayici İğrek Makine Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek konuşmacı olarak katıldı.
Sağlam, “Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutladığımız bu günlerde, bizler ürettiğimiz yerli ve milli makinalarla, özgün tasarım, teknolojimiz ve kalitemizle yapılmayanı yaparak, dünya pazarlarındaki büyümemizi sürdürmek istiyoruz” dedi.
Milli ekonomi ve üreten Türkiye konulu sunum yapan İğrek, sanayileşmenin ve kalkınmanın öncüsü makine sanayisinde faaliyet gösteren firmaların dünyanın dört bir yanında Türk bayrağını gururla dalgalandırdığını söyledi.
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Ekim 2023
Ekim 2023