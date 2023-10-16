Çarklar yerli üretim için dönmeli

MÜSİAD Bursa Şubesi’nin ev sahipli­ğinde Makine Sektör İstişare Top­lantısına Bursa iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

MÜSİAD Bursa Şubesi Makine Sektör Kurulu Başkanı ve Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağ­lam’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya duayen sanayici İğrek Makine Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek ko­nuşmacı olarak katıldı.

Sağlam, “Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutladığımız bu günlerde, bizler ürettiğimiz yerli ve milli makinalarla, özgün tasarım, teknolojimiz ve kalitemizle yapılmayanı yaparak, dünya pazarların­daki büyümemizi sürdürmek istiyoruz” dedi.

Milli ekonomi ve üreten Türkiye konulu sunum yapan İğrek, sanayileşmenin ve kalkınmanın öncüsü makine sanayisinde faaliyet gösteren firmaların dünyanın dört bir yanında Türk bayrağını gururla dalga­landırdığını söyledi.