Canel Otomotiv’in portbagajları KIA’da

Yeşilova Holding’in otomotiv kanadını temsil eden Canel Otomotiv, dünya devlerinin güvenilir tedarikçisi olma yolunda ilerliyor. Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova Canel Otomotiv’in uzun zamandan beri KIA NQ5 projesine yoğunlaştığını belirterek “Güçlü kadromuz, hızlı çözümlerimiz ve zamanında gerçekleştirdiğimiz sevkiyatlarımızla devlerin tedarikçisi olmayı başarıyla sürdürüyoruz. KIA’nın Sportage modeli için üretimini yaptığımız portbagaj ürünlerimizi, yıllık üretim adedi en yüksek olan projemiz olarak adlandırabiliriz. 8 yıl sürmesi planlanan projemizde ekibimiz gerçekten çok emek verdi ve bugün bu emeklerinin karşılığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” açıklamalarında bulundu.



İlk sevkiyat gerçekleşti

Ovaakça Fabrika Müdürü Ceyhun Koylan ise 2019 senesinin sonuna doğru aldıkları projenin bugün sevkiyatını gerçekleştirmekten büyük gurur duyduklarını aktararak “Aldığımız projeler doğrultusunda bugün itibari ile de KIA’nın Slovakya’da bulunan fabrikasına gönderimlerimizi gerçekleştirmeye başladık. Ortaya güzel ve başarılı bir iş çıkardık ki, bugün burada bunun heyecanını hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

