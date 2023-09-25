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BUTGEM’de yeni eğitim öğretim dönemi başladı

BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde mesleki eğitim alanında örnek bir model olarak faaliyetlerini sürdüren BUTGEM’de yeni dönem başladı.

Sektörel Haberler 25.09.2023, 19:56
BUTGEM’de yeni eğitim öğretim dönemi başladı

Bursa iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları oluşturarak, şimdiye kadar 2 bini aşkın eğitim programından 40 bin kişinin mezun olduğu BUTGEM, bu yıl ise 14 alanda 200’e yakın eğitim programı düzenlemeyi hedefliyor.

Tekstil, otomotiv, metal-makine, bilişim teknolojileri, endüstriyel otomasyon ve hizmet sektörlerine yönelik eğitim programlarını hayata geçiren BUTGEM, yeni dönemde de iş dünyasının nitelikli personel ihtiyacına çözüm üretmeyi sürdürecek.

#BUTGEM #BTSO Eğitim Vakfı
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