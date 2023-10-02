Busworld Europe başlıyor
Dünyanın en büyük ve en ünlü otobüs fuarı olan BUSWORLD’ün Avrupa ayağı olan Busworld Europe, 7-12 Ekim tarihleri arasında Belçika’nın Brüksel şehrinde başlıyor. Fuara, Bursa’dan 41 firma katılarak son teknoloji otobüslerini ve ürünlerini sergileyecek. Otobüs ve otobüs işletmecileri (özel ve kamu), araç üreticileri, bileşen, aksesuar ve yazılım tedarikçileri 7-12 Ekim tarihleri arasında Belçika’nın Brüksel şehrinde Busworld Europe fuarında bir araya gelecek. 46 farklı ülkeden 900’den fazla katılımcının yer alacağı fuarda Bursa’dan 41 firma katılarak son teknoloji ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Busworld, otobüs ve yolcu otobüsü endüstrisine yönelik fuarların pazar lideri konumunda ve 1971’den beri Avrupa’da (Brüksel), Türkiye’de (İstanbul), Güneydoğu Asya’da (Jakarta), Orta Asya’da (Nur-Sultan-Kazakistan), Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da (Arjantin - Buenos Aires) fuarlar düzenleniyor.
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Ekim 2023