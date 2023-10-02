Busworld Europe başlıyor

Dünyanın en büyük ve en ünlü otobüs fuarı olan BUS­WORLD’ün Avrupa ayağı olan Bus­world Europe, 7-12 Ekim tarihleri ara­sında Belçika’nın Brüksel şehrinde başlıyor. Fuara, Bursa’dan 41 firma ka­tılarak son teknoloji otobüslerini ve ürünlerini sergileyecek. Otobüs ve oto­büs işletmecileri (özel ve kamu), araç üreticileri, bileşen, aksesuar ve yazılım tedarikçileri 7-12 Ekim tarihleri ara­sında Belçika’nın Brüksel şehrinde Busworld Europe fuarında bir araya gelecek. 46 farklı ülkeden 900’den fazla katılımcının yer alacağı fuarda Bursa’dan 41 firma katılarak son tek­noloji ürünlerini ziyaretçilerin beğeni­sine sunacak. Busworld, otobüs ve yolcu otobüsü endüstrisine yönelik fu­arların pazar lideri konumunda ve 1971’den beri Avrupa’da (Brüksel), Türkiye’de (İstanbul), Güneydoğu As­ya’da (Jakarta), Orta Asya’da (Nur-Sul­tan-Kazakistan), Kuzey Amerika ve La­tin Amerika’da (Arjantin - Buenos Aires) fuarlar düzenleniyor.