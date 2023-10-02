BURTARIM 2023 20. kez kapılarını açıyor

Bursa Tarım Fuarı, tam 20 yıldır ülkemizde düzenlenen en önemli tarım buluşmalarından biri olurken ilk düzenlendiği 2003 yılından bu yana onlarca ülkeden 3.346.741 ziyaretçi ve 4.873 katılımcı firmayı bir araya getirdi.

Fuar 20. yılında da Türkiye’nin tarım sektöründeki gücünü göstermeye hazırlanıyor. 200 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacak olan BURTARIM, 20. yıl büyük buluşması ile 50’nin üzerinde ülkeden lider firmalar ve profesyonel ziyaretçileri bir araya getiriyor.

Fuarda; Tarımsal Mekanizasyon Teknolojileri, Sera Teknolojileri, Su ve Sulama Teknolojileri, Gübreler, Zirai İlaçlar, Tohum, Fide, Fidan ve Bahçecilik, Çiçekçilik ve İlgili Teknolojiler, Ekolojik Tarım, Çiftçilik ve Tarıma Yönelik Diğer Ekipman ve Hizmetler, Hayvansal Üretim Makineleri, Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik Hizmetleri, Süt Endüstrisi, İlaçlar ve Ekipmanlar, Mekanizasyon ve Agro Bilişim gibi ürün grupları sergilenecek.