Bursa’ya özgü 4 lezzet daha tescillendi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından kentin geleneksel ürünlerinin tescillenmesi için yürütülen çalışma kapsamında üreticiler ziyaret edilerek ürün standartları, tarihçeleri ve yapılışları hakkında bilgi toplandı. Fotoğraf ve video çekimleriyle kayıt altına alınıp belgelerin toplanmasının ardından “Bursa kestane şekeri”, “Bursa üzüm şırası”, “Bursa döner kebabı”, “Bursa cevizli lokum”, “Bursa cantık”, “Bursa tahinli pide” ve “Bursa süt helvası” için Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunuldu. Şubat ayında “Bursa kestane şekeri”, eylülde “Bursa üzüm şırası”nın tescillenmesinin ardından “Bursa cevizli lokum”, “Bursa cantık”, “Bursa tahinli pide” ve “Bursa süt helvası’nın da tescilleri yapıldı.

