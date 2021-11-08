Bursa’nın kentsel dönüşümdeki yol haritası hazır

Semih AYDIN

Bursa Kentsel Dönüşüm Raporu’nun açıklandığı basın toplantısına BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, İMSİAD Başkan Yardımcısı Şeref Demir, BTSO Meclis Üyeleri Ali Faruk Çolak ve Serdar Atilla Erdem ile BTSO 56. Meslek Komitesi Başkanı Raşit Tuna da katıldı. Kentsel dönüşümün geleceğinden nasıl uygulanması gerektiğine, Bursa’nın aldığı göçten uydu kentlere kadar birçok başlığın ele alındığı basın toplantısında, önemli konu başlıklarından biri de sanayi bölgeleri oldu.

“OSB’lerin şehir dışına taşınması söz konusu değil”

Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Bursa’daki OSB’lerin şehrin yüzölçümünün yalnızca binde 1’ini kapsadığını ve şehir ekonomisine yüzde 45’lik katkı sağladığına dikkat çekerek, “Bursa’daki OSB’lerin 17’si planlı, ancak OSB dışında kalan sanayi yapılarının yüzde 41’i kaçak yapı. Planlı sanayi bölgelerinin şehir dışına taşınması söz konusu değil ama kaçak sanayi yapılarının şehir dışına taşınmasını istiyoruz. Bursa’nın nitelikli sanayi alanlarına ihtiyacı var” dedi.

“Uygun yatırım alanı yok”

Raporun ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ortak akılla oluşturulduğunu söyleyen BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu da, Bursa’da ölçek ekonomisine uygun, kapasite artışına imkan sağlayan yatırım alanları bulunmadığını dile getirdi. Bursa sanayisinin teknoloji ve temiz üretim uygulamalarıyla çevresel tehditleri fırsata çevirebileceğini kaydeden Tuğcu şunları söyledi:

“Üretim hayatında yaşanan değişime uygun olarak Bursa’nın daha nitelikli bir sanayi yerleşimine ve gelişmiş bir altyapıya, dolayısıyla mekânsal planlamaya ihtiyacı bulunmakta. Oluşan yeni OSB ve ticaret bölgelerinin çeperlerinde kent içi ulaşım yükünü de hafifletecek şekilde yeni uydu kentler oluşturulmalı.”

Bursa’nın kurtuluşu uydu kentlerde

Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek de kentsel dönüşüm sürecinin ortak akılla yürütülmesinin Bursa’nın geleceği için önemli olduğunu ifade ederek, “Tek bir formülle tüm şehrin sorunlarına çözüm bulunamaz. Her ilçenin, bölgenin farklı ihtiyaçları ve dinamikleri var” dedi. Uydu kentlerin Bursa’nın kurtuluşu olacağını vurgulayan Şimşek, bunun trafiği çözecek en önemli uygulama olduğunu vurguladı. “Yeni OSB’lere ihtiyacımız yok” diyen Şimşek, çarpık sanayi yapılarının şehir dışına taşınması gerektiğini sözlerine ekledi.

“Öncelik mevcut sorunların çözümü olmalı”

Raporun bir manifesto niteliğini taşıdığını dile getiren İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak ise Bursa’nın yeni sanayi bölgelerini kaldıramayacağının altını çizdi. Çekim alanı olan OSB’lerin göçe neden olduğunu ve bunun da yeni sorunları beraberinde getirdiğini ifade eden Albayrak, “Mevcut sıkıntıları çözmeden yeni sorunlar istemiyoruz” diye konuştu. İMSİAD Başkan Yardımcısı Şeref Demir, ‘Bursa Kentsel Dönüşüm Raporu’nun Bursa’nın riskli yapılarının sona erdirilmesi ve kurgulanması adına önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği toplantı, soruların yanıtlanmasının ardından son buldu.

