Bursalı müteahhitler destek bekliyor

Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

İlk Evim, İlk İş Yerimismiyle lanse edilen Cumhuriyet tari­hinin en kapsamlı sosyal konut projesi kapsamında ülke çapında 5 yıl içerisinde 500 bin konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacak.

362 milyar liralık yatırımla 2028 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen proje kapsamında Bursa’da da 8 bin 650 konut inşa edilecek. Konuyla ilgili değerlen­dirmelerde bulunan Bursa inşaat sektörü temsilcileri sosyal konut projesinin dar gelirli vatandaşlar için önemli olduğunu ve sektöre hareketlilik getireceğini söylese de özel sektörün de konut projelerine devam edebilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini vur­guladılar. Cumhurbaşkanı Erdo­ğan konuşmasında Bursa’da 8 bin 650 konut yapılacağını da du­yurdu. Bursa’da yapılacak konut­ların ilçelere dağılımı ise şöyle oldu:

İLÇE PROJE ADI ADET

Büyükorhan Orhan Mahallesi Sosyal Konut Projesi 96

Gürsu Dışkayaköyü Mahallesi Sosyal Konut Projesi 360

Harmancık Harmancık İlçesi Sosyal Konut Projesi 150

İnegöl Karalar Mahallesi Sosyal Konut Projesi 480

Karacabey Yenikaraağaç Mahallesi Sosyal Konut Projesi 3.316

Karacabey Taşlık Mahallesi Sosyal Konut Projesi 1.000

Keles Keles İlçesi Sosyal Konut Projesi 140

Kestel Seymen Mahallesi Sosyal Konut Projesi 750

M.Kemalpaşa Yalıntaş Mahallesi Sosyal Konut Projesi 400

Nilüfer Nilüfer İlçesi Sosyal Konut Projesi 1.400

Orhaneli Orhaneli İlçesi Sosyal Konut Projesi 268

Orhangazi Arapzade Mahallesi Sosyal Konut Projesi 150

Yenişehir Subaşı Mahallesi Sosyal Konut Projesi 140

Mustafa ANDIÇ

İMSİAD YKB

İhtiyacımız daha fazla

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı projeyi sosyal konut olması nedeniyle önemsiyor ve doğru buluyoruz. İMSİAD olarak açıklamalarımızda sürekli olarak kamunun özel sektörle rekabet etmemesini ve sadece dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal konut yapmasını vurguluyoruz. Bu proje birçok sektörü de ticari anlamda etkileyeceği için ciddi bir ticari hacim oluşacak. Ama bu yeterli değil. Genel sorunlarımız var. Özel sektör olmadan konut açığı kapatılamaz. Özel sektör yatırımlarını daraltarak devam ederse bu problem çözülemez. Bu yüzden özel sektörün de önünü açacak adımlar atılmalı. Fiyat artışları dizginlenerek, arsaya erişim kolaylaşmalı. Arsa değerlerinin anormal derecede yükselmesi konut fiyatlarını da etkiliyor. Paket kapsamında vatandaşa altyapısı arsa satışı söz konusu. Bunun kapsamı genişletilmeli. Müteahhitlere de uygun fiyata, hazine arazilerinden satılmalı. Böylece konutun fiyatı düşürülmeli.

Bursa’da yapılacak olan sosyal konutlar şehir için ciddi bir rahatlama sağlamaz. Bizim için önemli olan konu yeni sanayi bölgelerinin etrafının uydu kentler için imara açılması. Aksi takdirde biz yeni bir gecekondulaşma dalgasından endişe ediyoruz. Vatandaşın alım gücü ciddi bir şekilde düştü. Dolayısıyla kamu eskiden olduğu gibi geriden giderse vatandaş başını sokacak yerler oluşturmak için farklı yollara gidebilir. Bu da yeni problemler doğurur. Dolayısıyla yeni uydu bölgelerin acilen planlanması lazım.

8 bin 650 konut Bursa’nın ihtiya­cını karşılayamaz. İhtiyacımız daha fazla. Ortalama her yıl 20 bin konuta ihtiyacımız var. Bu şekilde baktığı­mızda Bursa için açıklanan rakamın ihtiyacı karşılaması mümkün değil. Sosyal konutların yapılacağı bölge­lere baktığımızda da bunların Bur­sa’yı rahatlatacağına yönelik bir du­rum gözükmüyor. Dar gelirli vatandaşların daha çok kent çeperle­rinde eve ulaşımı söz konusu olacak. Ama şehir içindeki eksiğimiz devam ediyor. Bu çok önemli bir paket ve uy­gulama ama geç kalındı. Bugüne ka­dar kamu lüks segmentte de üretim yaptı. Bunu hiç doğru bulmuyoruz. Kamunun asla özel sektörle rekabete girmemesi, sadece sosyal konutta kal­ması lazım. Ancak özel sektör bu işi üstlenmezse kamunun bunu tek ba­şına yapması mümkün değil.

Ülkü KÜÇÜKKAYALAR

İMO Bursa Şubesi Başkanı

Endişelerimiz var

Toplu konut projesi; İMO Bursa Şube yönetiminde ve komis­yonlarımızda inceleniyor ancak projelerin yerleri, kaynağı, bütçesi, maliyeti, süresi, ödeme palanları, taksitleri vs. netlik kazanmamış birçok noktası var. Her gün yeni bir açıklama ile karşılaşıyoruz. Herkes kendi bakış açısıyla açıklama yapıyor. Bu konuda yasal zeminde resmi bir yayın yapılma­dan konuşmak doğru değil. Sosyal ko­nut projesi diye açıklanan projenin daha sonra başka şekillere evrilip evril­meyeceğini bilemiyoruz. Kamuyu dola­yısıyla Odamızı endişelendiren noktalar var. İnşaatların TOKİ marifetiyle yapıla­cak olması ise yapı denetim sistemin­den muaf olması anla­mına geliyor; bu konuda da Odamızın ayrıca çekin­celeri bulunmaktadır. Yer seçiminde, bütüncül plan­lar içinde hareket etmek ge­rekir. Bursa için konuşur­sak; yapılacak konutların Bursa’nın mevcut ihtiyacı yerine yeni sanayi bölgelerinin iş gücü ve beraberinde alacağı göç için planlan­dığını düşündürmektedir. Plansız, ka­çak, güvensiz mevcut yapı stokumuzun iyileştirilmesine bir katkısı olmayacak­tır. 2040 Çevre Düzeni Planı’nı tartışır­ken ki bu plan 11 yıldır tartışılıyor, bir anda önümüze 8 bin 650 konut yapımı çıkıyor. Bunu planın içine nasıl yerleşti­receksiniz? Söz konusu sosyal konut projeleri TOKİ marifetiyle yapılacağın­dan yerel firmaların bu projelerde yer almalarının önü kesilmiştir.

Sertaç KARAALP

Alpiş Holding YKB

Asıl konu maliyetlerin düşürülmesi

Bu aslında inşaat sektörünü çok ilgilendiren olay değil. Bunun daha çok malzeme üreticilerine faydası olur. Çünkü Türkiye’deki mevcut maliyetlerden dolayı yani özel sektörün, TOKİ’nin bahsettiği kampanya ile baş etmesi mümkün değil. Arsa payı olmadığı için, ayrıca bir de maliyetin bir kısmını devlet finanse ettiği için rakamlar dolayısıyla düşük oluyor. Bu konunun kısa vadede sektöre bir etkisi olacağını düşünmüyorum ama orta vadede tabi ki faydalı olur.

En azından bazılarının şişirdiği balon fiyatlar geri gelir. Ama asıl konu maliyetlerin düşürülmesi. Bu maliyetler düşürülmediği sürece, sadece bu tip projelerle daire fiyatları ve kiralar aşağıya gelmez. Zaten buraya müracaatta bulunanların profillerine bakıldığı zaman özel sektörün şu an ürettiği konutlardaki müşteri payının yüzde 1’i bile değil. Bir asgari ücretlinin gelip de zaten 2-3 milyonluk daireyi alması söz konusu değil.

Bursa’ya inşa edilecek 8 bin 650 konutun nerelere yapılacağı da belli oldu, hepimiz biliyoruz. Örneğin Bursa Karacabey’de TEKNOSAB’ın hemen yanında imarsız bir köyde 3 bin 316 adet konut yapılacak. Bu otomatikman yan taraftaki parsellerin de orta vadede imara açılmasına sebep olacak. Merkezden ziyade bu TOKİ’lerin yapıldığı alanların etrafları açılır.

Mesela şu an Hasanağa’da bizim de inşaat yaptığımız yerde ilk önce Hasanağa TOKİ Konutları, Kayapa TOKİ Konutları yapıldı. Peşi sıra 3-5 sene sonra da o bölge imara açıldı ve özel şirketler konut üretimi için buralara geldi. Direkt şehir merkezinde imarlı boş yerlerin değil de konutların yapıldığı bu alanların etrafında imarlı yerlerin zamanla açılacağını ve değerleneceğini düşünüyorum.

Naci ŞAHİN

Burçin İnşaat YKB

Özel sektöre büyük iş düşüyor

Projenin, hem vatandaşlar nezdinde hem de ekonomik hareketlilik oluşturarak ülkeye önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Ülke bazında yine de konut ihtiyacının sürdüğünü de göz ardı etmemek gerek. İleriki yıllar için fiyatlarda denge oluşması özel sektörün de üretime geçmesine ihtiyaç olduğunun kabul edilmesi gerek.

Projede Bursa’ya da yer verilmesi önemli. Ancak Bursa’nın son yıllarda aldığı göç ve büyüme oranına baktığımızda 8 bin 650 adet konut Bursa için yeterlidir diyemeyiz. İşte tam bu noktada özel sektöre iş düşüyor. Bir şekilde ekonomideki dengeler sağlanarak maliyetlerin düşürülmesi için çalışmalar yapılmalı.

Yeni imar alanlarının açılması tabii ki yeni projelere hız kazandıracaktır. Burada önemli olan, bölgelerin bilinçli ve dengeli şekilde imara açılmasıdır. Doğa ve çevreye en az zararla, ülkemizin deprem bölgesinde olduğunu unutmayarak, dikey değil yatay mimariye yönelimle yeni projelere teşvik ve destekte bulunulmalıdır.

Şeref DEMİR

Akyükselen İnşaat YKB Yrd.

Artan emtia fiyatları ve kıt olan imarlı alanlardan dolayı çok pahalı olan arsa fiyatlarının etkisi ile konut fiyatlarının geldiği bu seviyede dar gelirlilerin daire sahibi olması imkansız hale gelmişken devletin bu ih­tiyaca çözüm üretmesi mutluluk verici. 3 + 1 dairenin 850 bin TL, 2 + 1 dairenin 680.000 TL ve 240 ay vadeli olması dar gelirlilerin konut sa­hibi olmasına vesile olacaktır.

Bu konut projesinin inşaat sektörüne yansı­ması, yeni imalatların olması iş hacmini geniş­letecek, fakat nitelikli konut satış fiyatında kısa süreli psikolojik etkisi olsa da bu durum uzun sürmeyecektir. Bursa’nın aldığı göç ile verdiği göçte nüfus farkı 20 bin civarında. Takriben yıl­lık 6 bin 500 dolayında (aileyi üç kişi düşü­necek olursak) göçten gelen nüfusun konut ihtiyacı olacak demektir. Ömrünü tamamla­mış riskli yapıların dönüşümü için kaba tas­lak bir hesap yapacak olursak; Bursa’nın mevcut konut sayısını 1 milyon civarında, bina ömrü ortalamasını ise 60 ile 70 yıl ola­rak alırsak yıllık 15 bin konut dönüşümü ge­rekmektedir. Bu durumda Bursa’nın yıllık konut ihtiyacı 21 bin 500 civarında ortaya çı­kar. Yapılacak sosyal konut sayısı 8 bin 650 sayı beş yıl içerisinde tamamlanacağından bu da yıl­lık 1.730 adet sosyal konut demektir. Bursa’nın ihtiyacı olan minimum 21 bin 500 konutun kar­şılanması için özel sektörün üretim yapması ge­rekir. Fakat daire maliyetinin yüzde 50’sini oluş­turan arsa maliyetinin yeni imar alanları ile arsa kıtlığını ortadan kaldırarak, daire maliyeti­nin yüzde 20-25’ini geçmeyecek şeklinde arsa maliyetini aşağı çekmek gerekir. Aksi taktirde devletin konut ihtiyacını yalnız karşılaması mümkün değildir. Riskli yapıların acilen dönü­şümü gündemde tutularak çözüm üretmek çok önemlidir.

Muhammed ADİLOĞLU

Adiloğlu Grup YKB

Olumlu proje

Cumhurbaşkanımızın açık­lamış olduğu tarihin en büyük sosyal konut projesini olumlu buluyorum. Yapılacak olan sosyal konutların imalat sürecindeki malzeme tedarik zinciri ve istihdamın sektöre ciddi manada canlılık getireceğini düşünü­yorum. Bursa ilimizde üretilecek 8 bin 650 adet sos­yal konutun kısmen de olsa dar gelirli vatandaşları­mıza rahatlama getireceğini düşünüyorum. Özellikle TEKNOSAB bölgesine yapılacak sosyal ko­nutlar, sanayide çalışan veya çalışacak dar gelirli va­tandaşa direkt fayda sağlayacaktır. TEKNOSAB böl­gesinde yapılacak olan sosyal konutlar çok kısa zamanda ilave sayı ile artacaktır. Yeni imar alanları­nın açılması yeni inşaat projelerini hızlandırır. Çünkü imarlı arsa alternatifi arttıkça, arsa maliyeti düşeceğinden, inşaata olan ilgi artacaktır.

Hüseyin Ergün KIRATLI

Kıratlı İnşaat YKB

Hareketlilik gelecek

Cumhurbaşkanı Erdo­ğan’ın açıkladığı projeyi her açıdan olumlu buluyo­rum. Adı üzerinde sosyal konut projesi. Bunun dar gelirli insanla­rın ev sahibi olmasını kolaylaştı­racak bir proje olarak görüyorum. Projeyi sektörümüze de üretim artışı ve istihdama olacak katkısı yönünden olumlu buluyorum. Ayrıca konut ve kira fiyatların­daki anormal artışlara karşı olumlu bir proje olarak görüyo­rum.

Bursa’ ya inşa edilecek 8 bin 650 konutun da bir nebze de olsa konut açığını kapatacağını ve spekülatif fiyat hare­ketlerini önleyece­ğini düşünüyorum.

Yeni imar alanları­nın açılması yeni in­şaat projelerini hız­landıracaktır. Yeni alanlar, riskli yapıla­rın dönüştürülme­sine de hız kazandıracaktır diye düşünüyorum. Açıklanan bu proje sektöre hareketlilik getire­cektir. Ancak üretici firmalar da fazla kar hırsından, bir nebze de olsa vazgeçmeliler diye Özel bankaların da piya­sayı gerçek anlamda destekle­mesi gerekir ancak bu konuda çok istekli olmadıklarını görüyo­ruz. Vahşi kar hedeflerinden bir türlü vazgeçmiyorlar. Oysa pa­rayı kazandıkları bizleri daha fazla desteklemeleri gerekir.

Yusuf ŞEHİTOĞLU

Şehitoğlu İnşaat YKB

İmkanlar özel sektöre de sunulmalı

Hükümetin yaptığı çalışma hem ev sahibi olacakları hem de inşaat sektörüne bağlı sektörleri olumlu yönde etkileyecektir. Etkileri birkaç senelik süreçte hissedilecek sosyal konut projesinde dikkat edilmesi gereken en önemli konu ekonomik değerin yatırımın yapıldığı bölgede yaratılmasıdır. İmalat ya­pacak inşaat firmaları, taşeron ve tedarikçi firmaların yatırım bölgelerinden organize edilmesi ekonomik değerin tabana yayılma­sını sağlayacaktır. Bu noktada süreç yöne­timlerinin yerel yönetimler eliyle yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Bursa’da yılda 50 - 55 bin adet konut satışı gerçekleşmektedir. Bunun yarısına yakını sı­fır konut satışı oluyor. Burada genel adet üzerinden yorum yapmak çok sağlıklı olmayacaktır. Özellikle gelişen alanlar ve yoğunluğu olan ilçelere göre bakmak gerekmektedir. Bu çerçevede TEKNO­SAB göz önüne alınarak yoğunluk Kara­cabey tarafına verilmiş ancak İnegöl’ün yoğunluğu gözden kaçmıştır. Sanayi ve ticaret merkezlerine yapılacak konut sa­yılarının daha yoğun olması gerek­mekte, şehirlerin eski bölgelerinin de kentsel dönüşümle düzenlenmesi gerek­mektedir. Stok ihtiyacı hedef kitleye göre bö­lümlendirildiğinde bir kısmını sosyal ko­nutla çözebilirken sıkışan imar alanlarının genişletilmesi ve revizyonuyla da destek ve­rilmesi gerekmektedir.

Sosyal konut projesiyle bir ölçüde ilerler­ken inşaat sektörünün genel ihtiyacının çö­zümünü düşündüğümüzde maliyet artışı ve finansmana ulaşım en önemli iki unsurdur. Arazi düzenlemeleriyle en büyük maliyet konusunun çözümünde ilerlerken, finans­man ve 240 vade imkanı sektördeki diğer ya­tırımcılara da sunulmalı. Bu sektör firmaları­nın yatırım tarafında cesaretlendirecektir.