BURSAF 5. Ayakkabı Fuarı kapılarını açıyor

Türkiye’deki ayakkabı imal eden üretici firmalar ve toptancıları aynı çatı altında buluşturacak olan 5. Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, Türkiye’nin farklı bölgelerinden pek çok sektör profesyonellerini bir araya getirecek. Yaz sezonu kreasyonuyla gerçekleşecek fuara, Bosna Hersek ağırlıklı olmak üzere Balkan ülkelerinden 30 kişilik alım heyeti de katılacak.

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve KOSGEB destekleriyle düzenlenen fuar, ayakkabı sektörünü Bursa’da buluşturacak. BURSAF 5. Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı ilgili değerlendirmede bulunan Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, fuarın 4’üncüsünü pandemiden önce yaptıklarını ve 2 yıl aradan sonra 5’incisiyle kaldıkları yerden devam edeceklerini ifade etti.

