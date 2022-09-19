Bursa’da 4 bin 361 konut satıldı
Türkiye genelinde ağustosta 123 bin 491 konut satışı gerçekleştirilirken bu rakam Bursa’da 4 bin 361 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satış sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalışla 123 bin 491 oldu.
Ağustos ayında Bursa’da ise konut satış sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 azalışla 4 bin 361 oldu.
Bursa bu satış rakamıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın ardından ağustos ayında en fazla konutun satıldığı 5’inci il oldu. Söz konusu ayda Bursa’da yapılan konut satışlarının yüzde 32,9’unu sıfır konutlar oluşturdu. Geçen ay Bursa’da 1438 sıfır konut satılırken, 2 bin 923 ikinci el konut satışı gerçekleştirildi. Ağustosta ülke genelinde yabancıya yapılan konut satış rakamı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,1 azalarak 5 bin 273 oldu.