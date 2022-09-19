Bursa’da 4 bin 361 konut satıldı

Türkiye genelinde ağustosta 123 bin 491 konut satışı gerçekleştirilir­ken bu rakam Bursa’da 4 bin 361 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Tür­kiye genelinde konut satış sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalışla 123 bin 491 oldu.

Ağustos ayında Bursa’da ise konut satış sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 aza­lışla 4 bin 361 oldu.

Bursa bu satış rakamıyla İstanbul, An­kara, İzmir ve Antalya’nın ardından ağustos ayında en fazla konutun satıl­dığı 5’inci il oldu. Söz konusu ayda Bursa’da yapılan konut satışlarının yüzde 32,9’unu sıfır konutlar oluşturdu. Geçen ay Bursa’da 1438 sıfır konut satılırken, 2 bin 923 ikinci el konut sa­tışı gerçekleştirildi. Ağus­tosta ülke genelinde yabancıya yapılan konut satış rakamı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,1 azala­rak 5 bin 273 oldu.