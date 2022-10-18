Bursa’da 4 bin 130 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,9 azalarak 113 bin 402 oldu.

Eylül ayında satılan konut sayısı, ağustosa göre de yüzde 8,17 düşüş gösterdi. Ağus­tosta en 123 bin 491 konut satılmıştı.

Eylül ayında en fazla konut satılan iller 19 bin 89 satışla İstanbul, 8 bin 812 satışla An­kara ve 6 bin 338 satışla İzmir oldu.

Bursa’nın eylül karnesi

Bursa, eylül ayında en fazla konutun satıl­dığı 5’inci il oldu. Eylül ayında Bursa’da konut satışı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,3 azalarak 4 bin 130 olarak kayıtlara geçti. Bursa’da konut satışları bir önceki aya göre de yüzde 5,3 düştü. Ağustos ayında Bursa’da 4 bin 361 konut satılmıştı.

Geçtiğimiz ay Bursa’da gerçekleştirilen ipo­tekli konut satışları geçen yılın eylül ayına kı­yasla yüzde 36,1 azalarak 706 aldı.

Söz konusu ayda ilk el konut satışlarında da yüzde 16,1 düşüş yaşandı. Eylül ayında Bursa’da 1.341 ilk el konut satışı gerçek­leşti. İlk el konut satış­larının toplam satışlar içindeki payı ise yüzde 32,5 olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz ay Bursa’da yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın eylül ayına göre yüzde 1 artarak 206 oldu. Bursa, eylülde yabancılara yapılan konut satışla­rında İstanbul, Antalya ve Mersin’in ardın­dan dördüncü sırada yer aldı. Yılın ilk 9 ayında ise Bursa’da yabancılara yapılan konut satışlarına yüzde 40,1’lik artış yaşandı. 2021 Ocak-Eylül döneminde 1.093 konut ya­bancılara satılırken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 1.532 oldu.